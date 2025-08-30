ΒΙΝΤΕΟ - Κάλυψε το 95% του σώματός του με τατουάζ - Αποφάσισε να τα αφαιρέσει και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

Ένας άνδρας στη Βραζιλία που είχε καλύψει το 95% του σώματός του με τατουάζ αποφάσισε να τα αφαιρέσει όταν έκανε στροφή προς την θρησκεία και τον χριστιανισμό.

Μετά από πέντε βασανιστικά και επίπονα χειρουργεία προκειμένου να αφαιρέσει το μελάνι από πάνω του, αποφάσισε να να αποκαλύψει το νέο του εαυτό.

Ο Βραζιλιάνος με τα 170 τατουάζ

Ο Λεάντρο ντε Σόουζα από την πόλη Μπάγκε κατείχε τον τίτλο του άνδρα με τα περισσότερα τατουάζ στη Βραζιλία. Το πρώτο του τατουάζ το έκανε στην ηλικία των 13 ετών, με τα περισσότερα σχέδια που ακολούθησαν να είναι εμπνευσμένα από δημοφιλή ροκ συγκροτήματα, όπως οι Nirvana, οι Guns N' Roses και οι Metallica.

Ο 36χρονος έφτασε να έχει 170 τατουάζ στο σώμα του, αλλά αφότου στράφηκε στην θρησκεία, πήρε την απόφαση να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να τα αφαιρέσει.

Πλέον είναι αγνώριστος. Μακραίνει ξανά τα μαλλιά του, καθώς το διάστημα που είχε τα τατουάζ προτιμούσε να είναι φαλακρός έτσι ώστε να επιδείξει την τέχνη του σώματος και στο κεφάλι του. «Μετά την πέμπτη συνεδρία αφαίρεσης τατουάζ στο πρόσωπό μου θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη για τον Ιησού Χριστό», έγραψε στο Instagram στους 489.000 ακολούθους του.

Ο χωρισμός που τον οδήγησε σε σκοτεινά μονοπάτια

Πριν από δέκα χρόνια, ο Λεάντρο έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του εξαιτίας του χωρισμού με την σύζυγό του. Έκανε τατουάζ στο 95% του σώματός του επειδή έχασε την αυτοπεποίθησή του και ένιωθε σαν «κανείς να μην πίστευε πια σε αυτόν».

Ο χωρισμός τον οδήγησε στον κόσμο των ναρκωτικών και του αλκοόλ. «Δεν άντεχα άλλο τη ζωή που ζούσα», δήλωσε στο βραζιλιάνικο διαδικτυακό ειδησεογραφικό πρακτορείο G1. «Ήμουν αξιοθέατο και ένιωθα σαν ζώο τσίρκου».

Ο Λεάντρο απέκτησε μια νέα άποψη για τη ζωή όταν επισκέφτηκε ένα καταφύγιο και μυήθηκε στον ευαγγελισμό. «Το πρώτο βήμα σε όλα στη ζωή είναι να αποδεχτείς ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου, ότι είσαι εθισμένος, ότι είσαι ναρκομανής», είπε. «Και τα κατάφερα, μπήκα στο δημοτικό καταφύγιο στο Μπάγκε. Μέσα σε μια εβδομάδα, βρέθηκε μια κυρία που με παρέπεμψε και άρχισε να μου κηρύττει τον λόγο του Θεού».

Στις 14 Απριλίου του 2024, ο Λεάντρο γιόρτασε τα γενέθλιά του, καθώς και ένα χρόνο απαλλαγμένος από ναρκωτικά και τσιγάρα. Έχει επίσης περάσει πάνω από τρία χρόνια χωρίς να έχει πιει αλκοολούχο ποτό.

Ωστόσο, η μεταμόρφωσή του δεν έχει τελειώσει, καθώς πρέπει να υποβληθεί σε τρεις ακόμη συνεδρίες, οι οποίες προγραμματίζονται κάθε τρεις μήνες και διαρκούν 30 έως 40 λεπτά. «Πονάει πολύ περισσότερο από ότι φαίνεται», είπε. «Πονάει τρεις φορές περισσότερο. Ακόμα και με αναισθησία, η διαδικασία είναι πολύ επώδυνη», ανέφερε για την διαδικασία αφαίρεσης των τατουάζ.

Πηγή: gazzetta.gr