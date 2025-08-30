Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΒΙΝΤΕΟ - Κάλυψε το 95% του σώματός του με τατουάζ - Αποφάσισε να τα αφαιρέσει και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό
LIKE ONLINE

ΒΙΝΤΕΟ - Κάλυψε το 95% του σώματός του με τατουάζ - Αποφάσισε να τα αφαιρέσει και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

 30.08.2025 - 08:12
ΒΙΝΤΕΟ - Κάλυψε το 95% του σώματός του με τατουάζ - Αποφάσισε να τα αφαιρέσει και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

Ένας άνδρας που είχε 170 τατουάζ πάνω του, τα οποία κάλυπταν σχεδόν όλο του το σώμα αποκάλυψε πώς είναι πλέον, μετά την απόφασή του να τα αφαιρέσει.

Ένας άνδρας στη Βραζιλία που είχε καλύψει το 95% του σώματός του με τατουάζ αποφάσισε να τα αφαιρέσει όταν έκανε στροφή προς την θρησκεία και τον χριστιανισμό.

Μετά από πέντε βασανιστικά και επίπονα χειρουργεία προκειμένου να αφαιρέσει το μελάνι από πάνω του, αποφάσισε να να αποκαλύψει το νέο του εαυτό.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Leandro de Souza (@leandrodesouzabless)

Ο Βραζιλιάνος με τα 170 τατουάζ

Ο Λεάντρο ντε Σόουζα από την πόλη Μπάγκε κατείχε τον τίτλο του άνδρα με τα περισσότερα τατουάζ στη Βραζιλία. Το πρώτο του τατουάζ το έκανε στην ηλικία των 13 ετών, με τα περισσότερα σχέδια που ακολούθησαν να είναι εμπνευσμένα από δημοφιλή ροκ συγκροτήματα, όπως οι Nirvana, οι Guns N' Roses και οι Metallica.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Leandro de Souza (@leandrodesouzabless)

Ο 36χρονος έφτασε να έχει 170 τατουάζ στο σώμα του, αλλά αφότου στράφηκε στην θρησκεία, πήρε την απόφαση να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να τα αφαιρέσει.

Πλέον είναι αγνώριστος. Μακραίνει ξανά τα μαλλιά του, καθώς το διάστημα που είχε τα τατουάζ προτιμούσε να είναι φαλακρός έτσι ώστε να επιδείξει την τέχνη του σώματος και στο κεφάλι του. «Μετά την πέμπτη συνεδρία αφαίρεσης τατουάζ στο πρόσωπό μου θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη για τον Ιησού Χριστό», έγραψε στο Instagram στους 489.000 ακολούθους του.

Ο χωρισμός που τον οδήγησε σε σκοτεινά μονοπάτια

Πριν από δέκα χρόνια, ο Λεάντρο έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του εξαιτίας του χωρισμού με την σύζυγό του. Έκανε τατουάζ στο 95% του σώματός του επειδή έχασε την αυτοπεποίθησή του και ένιωθε σαν «κανείς να μην πίστευε πια σε αυτόν».

Ο χωρισμός τον οδήγησε στον κόσμο των ναρκωτικών και του αλκοόλ. «Δεν άντεχα άλλο τη ζωή που ζούσα», δήλωσε στο βραζιλιάνικο διαδικτυακό ειδησεογραφικό πρακτορείο G1. «Ήμουν αξιοθέατο και ένιωθα σαν ζώο τσίρκου».

Ο Λεάντρο απέκτησε μια νέα άποψη για τη ζωή όταν επισκέφτηκε ένα καταφύγιο και μυήθηκε στον ευαγγελισμό. «Το πρώτο βήμα σε όλα στη ζωή είναι να αποδεχτείς ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου, ότι είσαι εθισμένος, ότι είσαι ναρκομανής», είπε. «Και τα κατάφερα, μπήκα στο δημοτικό καταφύγιο στο Μπάγκε. Μέσα σε μια εβδομάδα, βρέθηκε μια κυρία που με παρέπεμψε και άρχισε να μου κηρύττει τον λόγο του Θεού».

 

 

Στις 14 Απριλίου του 2024, ο Λεάντρο γιόρτασε τα γενέθλιά του, καθώς και ένα χρόνο απαλλαγμένος από ναρκωτικά και τσιγάρα. Έχει επίσης περάσει πάνω από τρία χρόνια χωρίς να έχει πιει αλκοολούχο ποτό.

 

Ωστόσο, η μεταμόρφωσή του δεν έχει τελειώσει, καθώς πρέπει να υποβληθεί σε τρεις ακόμη συνεδρίες, οι οποίες προγραμματίζονται κάθε τρεις μήνες και διαρκούν 30 έως 40 λεπτά. «Πονάει πολύ περισσότερο από ότι φαίνεται», είπε. «Πονάει τρεις φορές περισσότερο. Ακόμα και με αναισθησία, η διαδικασία είναι πολύ επώδυνη», ανέφερε για την διαδικασία αφαίρεσης των τατουάζ.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Leandro de Souza (@leandrodesouzabless)

 

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Θα μας πάρει ο αέρας»: Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που κατέχουν την «πρωτιά» και πώς κινήθηκε η αγορά
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Ποια είναι η «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» σύμφωνα με το National Geographic

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποια είναι η «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» σύμφωνα με το National Geographic

 30.08.2025 - 07:56
Επόμενο άρθρο

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

 30.08.2025 - 08:28
Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δεν θα μπορέσει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη βίζα του ίδιου και περίπου 80 ακόμη Παλαιστίνιων αξιωματούχων. Την απόφαση επιβεβαίωσε το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι η παλαιστινιακή ηγεσία «υπονόμευσε τις ειρηνευτικές προσπάθειες» και επιδιώκει «μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση

  •  30.08.2025 - 08:49
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού αξίας 179 εκατ. δολαρίων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού αξίας 179 εκατ. δολαρίων

  •  30.08.2025 - 08:45
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που κατέχουν την «πρωτιά» και πώς κινήθηκε η αγορά

Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που κατέχουν την «πρωτιά» και πώς κινήθηκε η αγορά

  •  30.08.2025 - 07:26
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα

  •  30.08.2025 - 07:28
Εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι

Εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι

  •  30.08.2025 - 07:25
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  30.08.2025 - 07:34
ΒΙΝΤΕΟ - Κάλυψε το 95% του σώματός του με τατουάζ - Αποφάσισε να τα αφαιρέσει και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

ΒΙΝΤΕΟ - Κάλυψε το 95% του σώματός του με τατουάζ - Αποφάσισε να τα αφαιρέσει και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

  •  30.08.2025 - 08:12
Ποια είναι η «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» σύμφωνα με το National Geographic

Ποια είναι η «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» σύμφωνα με το National Geographic

  •  30.08.2025 - 07:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα