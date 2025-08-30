Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠότε έρχεται το επόμενο τριήμερο και ποιες είναι οι αργίες που περιμένουμε για το 2025
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο και ποιες είναι οι αργίες που περιμένουμε για το 2025

 30.08.2025 - 09:00
Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο και ποιες είναι οι αργίες που περιμένουμε για το 2025

Οι καλοκαιρινές διακοπές φτάνουν στο τέλος τους όμως πάντα υπάρχει ευκαιρία για ξεκούραση και μια μικρή απόδραση για μια εξόρμηση ή ένα ταξίδι.

Πιο κάτω σας δείχνουμε τις αργίες που περιμένουμε τους επόμενους μήνες ώστε να προγραμματίσετε τα ταξίδια και τις άδειές σας.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου: Ανεξαρτησία Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Κύπρος ανακηρύχθηκε επίσημα ως ανεξάρτητο κράτος την 1η Οκτωβρίου 1960 και η μέρα αυτή φέτος είναι Πέμπτη. Ακολουθεί όμως η Παρασκευή που μπορούμε να βάλουμε άδεια και να κάνουμε τετραήμερο για ένα μίνι ταξιδάκι.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου: Επέτειος του "Όχι"

Φέτος η αργία αυτή πέφτει Τρίτη. Αν και δεν προσφέρει τριήμερο, μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή με οικογένεια ή φίλους και να ξεκουραστείτε.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι πάντα μια από τις πιο αναμενόμενες γιορτές του χρόνου και το 2025 τα Χριστούγεννα πέφτουν Πέμπτη δίνοντας μας μια ευκαιρία να γιορτάσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, είναι η ευκαιρία για ένα τετραήμερο ξεκούρασης, το οποίο θα σας επιτρέψει να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να απολαύσετε όλη την εορταστική ατμόσφαιρα.

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Θα μας πάρει ο αέρας»: Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που κατέχουν την «πρωτιά» και πώς κινήθηκε η αγορά
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Ποια είναι η «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» σύμφωνα με το National Geographic

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση

 30.08.2025 - 08:49
Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δεν θα μπορέσει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη βίζα του ίδιου και περίπου 80 ακόμη Παλαιστίνιων αξιωματούχων. Την απόφαση επιβεβαίωσε το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι η παλαιστινιακή ηγεσία «υπονόμευσε τις ειρηνευτικές προσπάθειες» και επιδιώκει «μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση

  •  30.08.2025 - 08:49
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού αξίας 179 εκατ. δολαρίων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού αξίας 179 εκατ. δολαρίων

  •  30.08.2025 - 08:45
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που κατέχουν την «πρωτιά» και πώς κινήθηκε η αγορά

Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που κατέχουν την «πρωτιά» και πώς κινήθηκε η αγορά

  •  30.08.2025 - 07:26
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα

  •  30.08.2025 - 07:28
Εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι

Εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι

  •  30.08.2025 - 07:25
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  30.08.2025 - 07:34
ΒΙΝΤΕΟ - Κάλυψε το 95% του σώματός του με τατουάζ - Αποφάσισε να τα αφαιρέσει και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

ΒΙΝΤΕΟ - Κάλυψε το 95% του σώματός του με τατουάζ - Αποφάσισε να τα αφαιρέσει και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

  •  30.08.2025 - 08:12
Ποια είναι η «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» σύμφωνα με το National Geographic

Ποια είναι η «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» σύμφωνα με το National Geographic

  •  30.08.2025 - 07:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα