Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο και ποιες είναι οι αργίες που περιμένουμε για το 2025

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Αντιδράσεις για την απόφαση
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δεν θα μπορέσει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη βίζα του ίδιου και περίπου 80 ακόμη Παλαιστίνιων αξιωματούχων. Την απόφαση επιβεβαίωσε το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι η παλαιστινιακή ηγεσία «υπονόμευσε τις ειρηνευτικές προσπάθειες» και επιδιώκει «μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».