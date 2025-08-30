Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο και ποιες είναι οι αργίες που περιμένουμε για το 2025

Πιο κάτω σας δείχνουμε τις αργίες που περιμένουμε τους επόμενους μήνες ώστε να προγραμματίσετε τα ταξίδια και τις άδειές σας.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου: Ανεξαρτησία Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Κύπρος ανακηρύχθηκε επίσημα ως ανεξάρτητο κράτος την 1η Οκτωβρίου 1960 και η μέρα αυτή φέτος είναι Πέμπτη. Ακολουθεί όμως η Παρασκευή που μπορούμε να βάλουμε άδεια και να κάνουμε τετραήμερο για ένα μίνι ταξιδάκι.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου: Επέτειος του "Όχι"

Φέτος η αργία αυτή πέφτει Τρίτη. Αν και δεν προσφέρει τριήμερο, μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή με οικογένεια ή φίλους και να ξεκουραστείτε.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι πάντα μια από τις πιο αναμενόμενες γιορτές του χρόνου και το 2025 τα Χριστούγεννα πέφτουν Πέμπτη δίνοντας μας μια ευκαιρία να γιορτάσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, είναι η ευκαιρία για ένα τετραήμερο ξεκούρασης, το οποίο θα σας επιτρέψει να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να απολαύσετε όλη την εορταστική ατμόσφαιρα.