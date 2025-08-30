Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 30.08.2025 - 09:24
Ένας κήπος «φύτρωσε» πίσω από τα στενά της Παλιάς Λευκωσίας και υπόσχεται να σε κάνει να ξεχάσεις για λίγο ότι βρίσκεσαι στο κέντρο της πόλης.

Το πράσινο και η μυρωδιά των λουλουδιών θα σου κάνουν παρέα όσο εσύ χαλαρώνεις με ένα cocktail κάτω από τα φώτα που κρέμονται ανάμεσα στα δέντρα, πίνοντας τον καφέ σου ή ακόμα δοκιμάζοντας τα διάφορα σνακς που προσφέρει.

Ο λόγος για το Hani Garden Bar, ένας κήπος που μοιάζει να ξεπήδησε από άλλη εποχή.

Εκεί όπου κάποτε υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο γεμάτο μπάζα, σήμερα κυριαρχεί το πράσινο, η μυρωδιά των λουλουδιών και η αίσθηση μιας φιλόξενης αυλής. Η έμπνευση για το όνομα δεν είναι τυχαία: το Hani κρατά μνήμες από το παλιό χάνι που λειτουργούσε στο ίδιο σημείο έναν αιώνα πριν, συνεχίζοντας τη δική του μικρή ιστορία φιλοξενίας.

Στον κήπο μπορείς να απολαύσεις από νωρίς τον καφέ σου, ένα cocktail ή ακόμα και σνακ όπως παραδοσιακές κοτόπιτες και χορτόπιτες, γλυκά που θυμίζουν σπιτικό τραπέζι, αλλά και ολόκληρα γεύματα από την κουζίνα του Αγίου Γεωργίου συνθέτουν την πιο γευστική πλευρά του χώρου.

 

 

 
 
 
Τις βραδιές με live μουσική, η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο μαγική, ενώ ο χώρος φιλοξενεί και ιδιωτικές εκδηλώσεις για όσους θέλουν κάτι ξεχωριστό.

Το Hani Garden Bar δεν είναι απλά ένα νέο στέκι· είναι μια πρόσκληση να επιστρέψεις στο κέντρο, να ανακαλύψεις ξανά την παλιά πόλη και να ζήσεις τη Λευκωσία αλλιώς.

>> (99824262) Πλατεία Δημαρχίας 27, Λευκωσία. Τρ-Πεμ 18.00-00.00, Παρ-Κ 11.00-00.00.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

Ένα μυστικό κήπο-μπαρ στην καρδιά της Λευκωσίας - Το νέο στέκι που συζητιέται στην πρωτεύουσα – Μην το χάσεις
