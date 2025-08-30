Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Μεταφορών: Απαντά στις επικρίσεις για τερματισμό δημοσίων συμβάσεων

 30.08.2025 - 13:53
Υπουργείο Μεταφορών: Απαντά στις επικρίσεις για τερματισμό δημοσίων συμβάσεων

Στις επικρίσεις σχετικά με τον τερματισμό των δημοσίων συμβάσεων απαντά το Υπουργείο Μεταφορών, με αφορμή αναρτήσεις που γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση το Υπουργείο επιθυμεί να δηλώσει ότι η κριτική που διατυπώνεται σε πρόσφατες ανακοινώσεις για τον τερματισμό δημοσίων συμβάσεων παραγνωρίζει μια καθοριστική αλήθεια:

Ότι η σύμβαση design and build για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, η οποία υπογράφηκε το 2021 επί προηγούμενης Υπουργίας, τερματίστηκε επειδή ο ίδιος ο εργολάβος επέλεξε να μην προχωρήσει στην υλοποίηση, καταθέτοντας αδικαιολόγητες και υπερβολικές απαιτήσεις. Ενδεικτικά, για έργο ύψους περίπου €73 εκατ., ζήτησε €36 εκατ. αποζημίωση και 59 μήνες παράταση, χωρίς κανένα νόμιμο δικαίωμα, όπως έκρινε η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.

«Η Κυβέρνηση, με αίσθημα ευθύνης, εξάντλησε όλα τα νόμιμα περιθώρια διαπραγμάτευσης πριν οδηγηθεί στον τερματισμό».

Το υπουργείο δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα παραχωρηθούν σε εργολάβους χρήματα ή αιτήματα που δεν δικαιούνται. «Προτεραιότητα είναι η επανεκκίνηση έργων με όρους βιώσιμους και αξιόπιστους, προς όφελος των πολιτών», καταλήγει.

