Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με «χρυσό» τιμοκατάλογο στη Μύκονο - Κατέσχεσαν εμπόρευμα αξίας χιλιάδων ευρώ

Οι ποσότητες που κατασχέθηκαν ξεπερνούν σε αξία τις 85.000 ευρώ, ενώ η κοκαΐνη πωλούταν προς 150 ευρώ το γραμμάριο και η ροζ κοκαΐνη (tusi) άγγιζε ακόμη και τα 200 ευρώ. Τα ναρκωτικά διακινούνταν σε βίλες, κλαμπ και beach bars.

Το «φαρμακείο» των σκληρών ναρκωτικών

Η υπόθεση ξεκίνησε το απόγευμα της 29ης Αυγούστου, όταν δύο Γάλλοι τουρίστες, ένας 21χρονος και μία 38χρονη, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς στην παραλία Πλιντρί να κατέχουν μικροποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης (tusi).

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν προμηθευτεί τις ουσίες από αλλοδαπό διακινητή που δρούσε στο νησί, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη διακριτική παρακολούθησή του και τελικά στην έφοδο στην κατοικία του στην περιοχή Κούνουπας.

Εκεί, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα πλήρως οργανωμένο «φαρμακείο» σκληρών ναρκωτικών.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

- 244,5 γραμμάρια κοκαΐνης

- 98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (tusi)

- 288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

- 13,2 γραμμάρια κεταμίνης

- 553,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

- 156 δισκία ecstasy

- ποσότητες MDMA

- τρεις ζυγαριές ακριβείας και τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις παραγγελιών

Παράλληλα, κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά ύψους 23.910 ευρώ και 170 δολαρίων, που σύμφωνα με την αστυνομία προέρχονταν από την εμπορία ναρκωτικών.

Κύκλωμα σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες της ελίτ του νησιού

Σύμφωνα με την τιμολόγηση που επικρατεί στις «αγορές της νύχτας» του νησιού, η αξία των κατασχεθέντων ξεπερνά τις 85.000 ευρώ, καθώς η κοκαΐνη πωλείται προς 100–150 ευρώ το γραμμάριο, η ροζ κοκαΐνη ακόμη και 200 ευρώ, ενώ η κεταμίνη κυμαίνεται στα 100–120 ευρώ το γραμμάριο.

Η δράση του κυκλώματος είχε ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες εύπορων τουριστών και θαμώνων κοσμικών πάρτι, με ναρκωτικά συσκευασμένα σε «δόσεις υψηλών προδιαγραφών».

Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι ο τρόπος οργάνωσης και οι ποσότητες δείχνουν ένα δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις, στο οποίο φέρεται να συμμετείχε και Ισπανός υπήκοος.

Η σύλληψη του βασικού υπόπτου θεωρείται καίριο χτύπημα, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική των στοχευμένων επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών στα νησιά υψηλής τουριστικής κίνησης.

«Δεν θα επιτρέψουμε τα κοσμοπολίτικα νησιά να μετατραπούν σε άντρα διακίνησης ναρκωτικών», είναι το μήνυμα που στέλνουν επιτελείς του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπογραμμίζοντας την προσωπική εντολή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για αυστηρούς ελέγχους και επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα