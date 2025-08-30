Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΣπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες
LIKE ONLINE

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

 30.08.2025 - 22:03
Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

Ένα σπάνιο είδος καρχαρία που πιστεύεται ότι έχει εξαφανιστεί λόγω υπεραλίευσης εντοπίστηκε για πρώτη φορά έπειτα από πέντε δεκαετίες στην Παπούα Νέα Γουινέα, ρίχνοντας περισσότερο φως στην πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής.

Πρόκειται για τον κυνηγετικό καρχαρία, Gogolia Filewoodi, ο οποίος είναι ένας από τους σπανιότερους του είδους του ανά τον κόσμο. Καταγράφηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με βάση ένα μόνο δείγμα. Ωστόσο τώρα, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει έξι νέα μέλη του είδους.

«Οι πέντε θηλυκοί και ο ένας αρσενικός Gogolia filewoodi που καταγράφηκαν το 2020 και το 2022 κοντά στις εκβολές του ποταμού Γκόγκολ είναι οι πρώτοι επαληθευμένοι καρχαρίες του εν λόγω είδους από τη δεκαετία του 1970», γράφουν οι ερευνητές σε σχετική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Fish Biology.

Η τελευταία έκθεση βασίζεται σε δείγματα που καταγράφηκαν το 2020 και το 2022 κατά τη διάρκεια ερευνών αλιευμάτων από αλιείς μικρής κλίμακας στο Madang της Παπούα Νέας Γουινέας.

Οι ερευνητές λένε ότι το είδος, ενδημικό στην Παπούα Νέα Γουινέα, παρουσιάζει κάτι το μοναδικό ως προς την εξέλιξή του, που δεν παρατηρείται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το παγκόσμιο περιβαλλοντικό δίκτυο Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) κατατάσσει το είδος ως «ελλιπές σε δεδομένα». Ακόμη και προηγούμενες έρευνες βαθέων υδάτων για τη θαλάσσια ζωή που πραγματοποιήθηκαν στην Παπούα Νέα Γουινέα από το 2010 έως το 2014 δεν κατέγραψαν αυτό το είδος.

Στην τελευταία μελέτη, έρευνες που διεξήχθησαν από τη WWF στην επαρχία Madang της Παπούα Νέας Γουινέας μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2020 κατέγραψαν πέντε θηλυκούς καρχαρίες στην ίδια περιοχή όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο είδος το 1970.

Τα τελευταία ευρήματα υποδηλώνουν ότι η γεωγραφική εξάπλωση αυτού του σπάνιου είδους πιθανότατα περιορίζεται σε μια περιοχή γύρω από τον κόλπο Astrolabe της Παπούα Νέας Γουινέας.

*Με πληροφορίες από independent

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Θα μας πάρει ο αέρας»: Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που κατέχουν την «πρωτιά» και πώς κινήθηκε η αγορά
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα
Ένα μυστικό κήπο-μπαρ στην καρδιά της Λευκωσίας - Το νέο στέκι που συζητιέται στην πρωτεύουσα – Μην το χάσεις
Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο και ποιες είναι οι αργίες που περιμένουμε για το 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το πρόγραμμα της Ομόνοιας στο Conference League - Πρεμιέρα στο ΓΣΠ με Μάιντς

 30.08.2025 - 21:42
Επόμενο άρθρο

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με «χρυσό» τιμοκατάλογο στη Μύκονο - Κατέσχεσαν εμπόρευμα αξίας χιλιάδων ευρώ

 30.08.2025 - 22:24
Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έθεσε το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ ο Κόμπος

Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έθεσε το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ ο Κόμπος

Το ζήτημα της συνεχιζόμενης παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές δυνάμεις έθεσε, εκ νέου, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, σε παρέμβαση του στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich), που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 29 και 30 Αυγούστου 2025.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έθεσε το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ ο Κόμπος

Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έθεσε το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ ο Κόμπος

  •  30.08.2025 - 19:14
Έκρηξη σε εργοστάσιο: Δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο ο 52χρονος - Δύο τα πυρομαχικά που μετέφερε

Έκρηξη σε εργοστάσιο: Δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο ο 52χρονος - Δύο τα πυρομαχικά που μετέφερε

  •  30.08.2025 - 20:44
Παραμένει το χάσμα θέσεων για την ΑΤΑ - Ορατό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Παραμένει το χάσμα θέσεων για την ΑΤΑ - Ορατό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

  •  30.08.2025 - 14:22
ΕΕ: Ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας αποφάσισε το άτυπο συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων

ΕΕ: Ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας αποφάσισε το άτυπο συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων

  •  30.08.2025 - 21:07
Κύπρος-Ελλάδα: Συγκλονιστική και ιστορική στιγμή, με τον κοινό εθνικό ύμνο σε LIVE εκτέλεση στο Σπύρος Κυπριανού -Δείτε βίντεο

Κύπρος-Ελλάδα: Συγκλονιστική και ιστορική στιγμή, με τον κοινό εθνικό ύμνο σε LIVE εκτέλεση στο Σπύρος Κυπριανού -Δείτε βίντεο

  •  30.08.2025 - 18:47
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι νεαροί Ε/κ που «συνελήφθησαν» στα κατεχόμενα

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι νεαροί Ε/κ που «συνελήφθησαν» στα κατεχόμενα

  •  30.08.2025 - 18:13
Το πρόγραμμα της Ομόνοιας στο Conference League - Πρεμιέρα στο ΓΣΠ με Μάιντς

Το πρόγραμμα της Ομόνοιας στο Conference League - Πρεμιέρα στο ΓΣΠ με Μάιντς

  •  30.08.2025 - 21:42
Το πάρτι και η πάρτη

Το πάρτι και η πάρτη

  •  30.08.2025 - 12:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα