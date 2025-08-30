Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

Πρόκειται για τον κυνηγετικό καρχαρία, Gogolia Filewoodi, ο οποίος είναι ένας από τους σπανιότερους του είδους του ανά τον κόσμο. Καταγράφηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με βάση ένα μόνο δείγμα. Ωστόσο τώρα, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει έξι νέα μέλη του είδους.

«Οι πέντε θηλυκοί και ο ένας αρσενικός Gogolia filewoodi που καταγράφηκαν το 2020 και το 2022 κοντά στις εκβολές του ποταμού Γκόγκολ είναι οι πρώτοι επαληθευμένοι καρχαρίες του εν λόγω είδους από τη δεκαετία του 1970», γράφουν οι ερευνητές σε σχετική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Fish Biology.

Η τελευταία έκθεση βασίζεται σε δείγματα που καταγράφηκαν το 2020 και το 2022 κατά τη διάρκεια ερευνών αλιευμάτων από αλιείς μικρής κλίμακας στο Madang της Παπούα Νέας Γουινέας.

Οι ερευνητές λένε ότι το είδος, ενδημικό στην Παπούα Νέα Γουινέα, παρουσιάζει κάτι το μοναδικό ως προς την εξέλιξή του, που δεν παρατηρείται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το παγκόσμιο περιβαλλοντικό δίκτυο Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) κατατάσσει το είδος ως «ελλιπές σε δεδομένα». Ακόμη και προηγούμενες έρευνες βαθέων υδάτων για τη θαλάσσια ζωή που πραγματοποιήθηκαν στην Παπούα Νέα Γουινέα από το 2010 έως το 2014 δεν κατέγραψαν αυτό το είδος.

Στην τελευταία μελέτη, έρευνες που διεξήχθησαν από τη WWF στην επαρχία Madang της Παπούα Νέας Γουινέας μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2020 κατέγραψαν πέντε θηλυκούς καρχαρίες στην ίδια περιοχή όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο είδος το 1970.

Τα τελευταία ευρήματα υποδηλώνουν ότι η γεωγραφική εξάπλωση αυτού του σπάνιου είδους πιθανότατα περιορίζεται σε μια περιοχή γύρω από τον κόλπο Astrolabe της Παπούα Νέας Γουινέας.

