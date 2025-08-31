Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται

 31.08.2025 - 07:42
Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται

Προβλήματα υδροδότησης εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποιες περιοχές της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας, πέντε μέρες μετά τη βλάβη στον αγωγό τροφοδότησης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Ενώ οι εργασίες σύνδεσης που αφορούσαν το καινούριο έργο Βασιλικού - Λευκωσίας άρχισαν στις 26 και ολοκληρώθηκαν στις 27 Αυγούστου υπήρξε βλάβη στον αγωγό τροφοδότησης του Τμήματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Παρά το γεγονός ότι η βλάβη επιδιορθώθηκε και η υδροδότηση των περιοχών Λακατάμιας, Ανθούπολης, Δευτεράς, Ανάγυιας και Εργατών έχει επανέλθει, κάποια υποστατικά εξακολουθούν να μην έχουν τρεχούμενο νερό.

Σε δηλώσεις στο ΡΙΚ, ο Γενικός Διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Παρμακλής, ανέφερε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω παρατεταμένης έλλειψης νερού από το δίκτυο, ορισμένες υδατοδεξαμενές έχουν αδειάσει εντελώς και χρειάζεται χρόνος να ξαναγεμίσουν.

Τα πιεστικά συστήματα κάποιων υποστατικών έχουν απορρυθμιστεί με αποτέλεσμα το νερό να μη φτάνει από το ντεπόζιτο στις βρύσες.

Ο κ. Παρμακλής κάλεσε όσους πολίτες επηρεάζονται να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 77771090.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ψύχραιμη, αλλά και αποφασιστική στάση κρατά η Αθήνα, έναντι τις κλιμακούμενης προκλητικότητας της Άγκυρας, τη στιγμή που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι Υπουργοί του επιμένουν στο αναθεωρητικό αφήγημα της "Γαλάζιας Πατρίδας".

