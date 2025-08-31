Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται

Ενώ οι εργασίες σύνδεσης που αφορούσαν το καινούριο έργο Βασιλικού - Λευκωσίας άρχισαν στις 26 και ολοκληρώθηκαν στις 27 Αυγούστου υπήρξε βλάβη στον αγωγό τροφοδότησης του Τμήματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Παρά το γεγονός ότι η βλάβη επιδιορθώθηκε και η υδροδότηση των περιοχών Λακατάμιας, Ανθούπολης, Δευτεράς, Ανάγυιας και Εργατών έχει επανέλθει, κάποια υποστατικά εξακολουθούν να μην έχουν τρεχούμενο νερό.

Σε δηλώσεις στο ΡΙΚ, ο Γενικός Διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Παρμακλής, ανέφερε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω παρατεταμένης έλλειψης νερού από το δίκτυο, ορισμένες υδατοδεξαμενές έχουν αδειάσει εντελώς και χρειάζεται χρόνος να ξαναγεμίσουν.

Τα πιεστικά συστήματα κάποιων υποστατικών έχουν απορρυθμιστεί με αποτέλεσμα το νερό να μη φτάνει από το ντεπόζιτο στις βρύσες.

Ο κ. Παρμακλής κάλεσε όσους πολίτες επηρεάζονται να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 77771090.