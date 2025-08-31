Χάος, καταστροφή και αίμα αθώων στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις - 77 νεκροί σε μια μέρα

Συνολικά, οι ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα στοίχισαν τη ζωή σε 77 ανθρώπους. Έντεκα Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν ενώ περίμεναν σε ουρά για επισιτιστική βοήθεια, ενώ τρία παιδιά συγκαταλέγονται στα θύματα της ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αρχές υγείας ανακοίνωσαν ότι δέκα ακόμη άνθρωποι υπέκυψαν στην πείνα και την κακή διατροφή.

Ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera, που μεταδίδει από την πόλη της Γάζας, ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε «χάος και καταστροφή» και κατέστρεψε τις γύρω περιοχές.





«Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν. Έφτασαν στο νοσοκομείο καλυμμένα με το αίμα τους. Είδαμε ένα παιδί να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κομμάτια σάρκας από άλλα τραυματισμένα παιδιά κολλημένα στην πλάτη του», προσέθεσε.



Ο Μαχμούντ είπε ότι η επίθεση ήταν η τελευταία από τότε που το Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζα ζώνη μάχης.



«Ο στρατός έχει εντείνει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να μετακινηθούν ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε ανθρώπους να αγωνίζονται να βρουν καταφύγιο», πρόσθεσε.





Διαρκής εκτοπισμός χιλιάδων ανθρώπων

Η συνεχιζόμενη στρατιωτική πίεση έχει οδηγήσει χιλιάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν για πολλοστή φορά τα σπίτια τους. Πρόχειρες σκηνές έχουν στηθεί κοντά στο προσφυγικό στρατόπεδο Νουσεϊράτ και στην περιοχή Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, σε συνθήκες εξαθλίωσης. «Είμαστε στους δρόμους. Δεν έχουμε σπίτια», δήλωσε ο 50χρονος Μοχάμεντ Μααλούφ, περιγράφοντας τη ζωή της οικογένειάς του μετά τον εκτοπισμό από την πόλη Μπέιτ Λάχια. «Μας φέρονται χειρότερα και από σκυλιά», πρόσθεσε με απόγνωση.



Ανάλογες μαρτυρίες καταγράφονται και από την Τζαμπαλίγια, η οποία επίσης έγινε στόχος σφοδρών βομβαρδισμών. Ο Μοχάμεντ Αμπού Ουάρντα δήλωσε ότι εγκατέλειψε την περιοχή, αναζητώντας καταφύγιο στη δυτική πλευρά της Γάζας. «Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Κάθε σημείο είναι επικίνδυνο, οι επιθέσεις χτυπούν παντού», είπε.





Μαζική εκκένωση «ανέφικτη και ακατανόητη»

Η ισραηλινή ηγεσία έχει κηρύξει τη Γάζα Σίτι «ζώνη μάχης», ζητώντας την εκκένωση του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας. Ωστόσο, η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μίρτζανα Σπολιάριτς Έγκερ, χαρακτήρισε τη μαζική εκκένωση «ανέφικτη και ακατανόητη», εξηγώντας ότι καμία περιοχή στη Γάζα δεν μπορεί να απορροφήσει έναν τέτοιο πληθυσμό, λόγω της καταστροφής των υποδομών και της έλλειψης βασικών αγαθών.





Διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Παρά την αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει στην κλιμάκωση. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γκιντεόν Λεβί χαρακτήρισε την πολιτική του Τελ Αβίβ «εθνοκάθαρση», υποστηρίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι ωθούνται σε καταυλισμούς ή σε έξοδο από τη Λωρίδα. Όπως σημείωσε, η μόνη δύναμη που μπορεί να ασκήσει καθοριστική πίεση είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέχρι στιγμής στηρίζει με στρατιωτική βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων το Ισραήλ και το προστατεύει από διεθνείς πιέσεις.



Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης όλων των Παλαιστινίων από τη Γάζα, κάτι που χαρακτηρίζεται διεθνώς ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.





Αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ

Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ, ζητώντας την απελευθέρωση των περίπου 50 αιχμαλώτων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα. «Είναι ώρα να μετατρέψουμε τις στρατιωτικές επιτυχίες σε μια διπλωματική συμφωνία», δήλωσε ο Ρούμπι Τσεν, πατέρας ενός εκ των αιχμαλώτων, συγκρίνοντας τον πόλεμο στη Γάζα με τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Βιετνάμ.



Όπως τόνισε, η συνέχιση των επιχειρήσεων δεν θα οδηγήσει σε στρατηγικά κέρδη, αλλά σε περισσότερα θύματα και παράταση της αιματοχυσίας. Κάλεσε δε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μόνιμη εκεχειρία, άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτική λύση που θα δώσει προοπτική σε όλους τους λαούς της περιοχής.



