Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου

 31.08.2025 - 11:13
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου

Οι μηχανισμοί υβριδικού πολέμου της Άγκυρας, η φορολογική μεταρρύθμιση, η πολιτική αβεβαιότητα στον χώρο της Κεντροδεξιάς, οι κατηγορίες για ψέματα και εκφοβισμό στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, η ακρίβεια και οι κοινωνικές ανισότητες που αναδεικνύονται από το ΑΚΕΛ, οι κίνδυνοι από τον ευρωπαϊκό κανονισμό Chat Control και οι δυσκολίες διαβίωσης για άτομα με αναπηρία είναι τα κύρια θέματα που προβάλλονται  στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου της Κυριακής.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Το κράτος είμαι εγώ...», αναφέρεται σε διάβρωση της δημοκρατίας και γράφει για δυναστεία, ψέματα και μηχανισμούς εκφοβισμού στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Αλλού αναφέρεται σε ξεκαθάρισμα του ΟΗΕ, ότι το Κυπριακό αποτελεί «δικό σας πρόβλημα» με την αποχώρηση του αντιπροσώπου του ΟΗΕ από την Κύπρο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε παρέμβαση Αβέρωφ Νεοφύτου για τα αδιέξοδα σε όλα τα μεγάλα έργα.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Το μετέωρο βήμα της Κεντροδεξιάς σήμερα στην Κύπρο» γράφει ότι η συρρίκνωση της φιλελεύθερης δεξιάς αφήνει ένα τεράστιο κενό. Αλλού αναφέρεται στο θέμα της ΑΤΑ, και γράφει για επερχόμενη κρίση ενώ διερωτάται για την ενδεχόμενη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε άλλο θέμα προβάλλει συνέντευξη της Υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου στον «Π» η οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο πάει να κάνει αλλαγές που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Τουρκική βιομηχανία υπονόμευσης Κύπρου» αναφέρεται σε μηχανισμούς υβριδικού πολέμου από κατεχόμενα και Άγκυρα. Αλλού γράφει για κατσίκες που θα φέρουν GPS στην μάχη κατά των πυρκαγιών. Σε άλλο θέμα προβάλλει συνέντευξη του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη στον «Φ», ο οποίος αναφέρει ότι έργα ύψους €2 δις. θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ισχυρό ΑΚΕΛ για να συνεχίσει να είναι αποκούμπι της κοινωνίας», γράφει ότι ο Βουλευτής του κόμματος Άντρος Καυκαλιάς αναφέρει ότι χιλιάδες νοικοκυριά και ΜμΕ δοκιμάζονται από την ακρίβεια και τις ανισότητες. Αλλού αναφέρεται στην οπαδική βία και κάνει λόγο για σπασμωδικές κινήσεις και ζήτημα διαφθοράς. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρεται σε εγκατάλειψη του δασικού πάρκου Ακάμα, παράνομα πάρτι και ανικανότητα του κράτους να το προστατεύσει.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ο προτεινόμενος ευρωπαϊκός νόμους γεμάτος κινδύνους» γράφει ότι η πρόταση κανονισμού για τον έλεγχο των συνομιλιών (Chat Control) που υποστηρίζεται από την Κύπρο, φαίνεται να παραβλέπει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Αλλού γράφει ότι πέντε χρόνια μετά, ακόμα δεν υπάρχει γραμμή βοήθειας για τα θύματα έμφυλης βίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι συνομιλίες για την ΑΤΑ έληξαν χωρίς συμφωνία.

Η «Καθημερινή της Κυριακής» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Στο κάδρο της μικροπολιτικής»  αναφέρεται στη φορολογική μεταρρύθμιση και γράφει ότι υπάρχουν φόβοι για της δυσκολία του εγχειρήματος που δεν περιορίζεται στις τεχνικές αλλαγές, ενώ φιλοξενεί συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού που λέει ότι δεν θέλουμε μια αστυνομοκρατούμενη φορολογική μεταρρύθμιση. Αλλού αναφέρεται στις αλλαγές που επιφέρει η διακυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ και ανά το παγκόσμιο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην πρόθεση της Κυβέρνησης να δημιουργήσει κέντρο διαμετακόμισης φορτίων στο αεροδρόμιο Λάρνακα.

Η «Σημερινή της Κυριακής» με τίτλο «Πιάσαμε πάτο» γράφει ότι ένα στα τέσσερα άτομα με αναπηρία δεν τα βγάζει πέρα. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε τουρκική προέλαση και «ροκάνισμα» στη νεκρή ζώνη με αυθαίρετους χάρτες και ανοχή των Ηνωμένων Εθνών. Αλλού αναφέρεται στα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία χαρακτηρίζει «το νέο πεδίο μάχης».  

Ψύχραιμη, αλλά και αποφασιστική στάση κρατά η Αθήνα, έναντι τις κλιμακούμενης προκλητικότητας της Άγκυρας, τη στιγμή που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι Υπουργοί του επιμένουν στο αναθεωρητικό αφήγημα της "Γαλάζιας Πατρίδας".

