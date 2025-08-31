Κύπριος πίσω από κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

Καλοντυμένοι, κοινωνικοί και ευχάριστοι, έμοιαζαν περισσότερο με ανθρώπους που απολάμβαναν την κοσμική ζωή της Μυκόνου παρά με διακινητές ναρκωτικών. Ο Ισπανός και ο Κύπριος είχαν καταφέρει να διεισδύσουν στα καλύτερα στέκια του νησιού, χτίζοντας προσεκτικά ένα δίκτυο γνωριμιών με μετρ, PR managers και concierges πολυτελών βιλών. Η άνεση με την οποία κινούνταν στα VIP τραπέζια και τα κλειστά πάρτι τους έκανε να περνούν απαρατήρητοι, όμως στην πραγματικότητα κρατούσαν τα κλειδιά του «φαρμακείου» των σκληρών και ακριβών ναρκωτικών.

Και οι δύο διέθεταν έντονη κοινωνικότητα και εξωστρέφεια, στοιχεία που τους βοήθησαν να χτίσουν ένα πελατολόγιο υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα, είχαν οργανώσει τη δράση τους με τρόπο που θύμιζε καλοστημένο επιχειρηματικό σχήμα: ο ένας είχε περισσότερο την επαφή με τον κόσμο, τις γνωριμίες και τη διακίνηση σε VIP χώρους, ενώ ο άλλος φρόντιζε για την αποθήκευση, τις παραγγελίες και τη διαχείριση των χρημάτων. Έτσι κατάφερναν να καλύπτουν κάθε πτυχή της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Το πελατολόγιο που είχαν αναπτύξει ήταν εντυπωσιακό: ηθοποιοί του Χόλιγουντ, ξένοι επιχειρηματίες και μέλη της ελληνικής ελίτ συγκαταλέγονταν στους αγοραστές τους. Η ροζ κοκαΐνη (tusi), που έφτανε τα 200 ευρώ το γραμμάριο, ήταν το «καμάρι» του μενού τους.

Η κλασική κοκαΐνη κόστιζε έως και 150 ευρώ το γραμμάριο, ενώ η κεταμίνη κυμαινόταν γύρω στα 100–120 ευρώ. Ecstasy και MDMA συμπλήρωναν τον κατάλογο, έτοιμα να τροφοδοτήσουν ακόμη και τα πιο ξέφρενα πάρτι.Η δράση τους αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν δύο Γάλλοι τουρίστες εντοπίστηκαν με μικροποσότητες στην παραλία Πλιντρί.

Η έρευνα οδήγησε στην παρακολούθηση των δύο ανδρών και στην έφοδο της Αστυνομίας στην κατοικία τους στην περιοχή Κούνουπας. Εκεί βρέθηκε το «φαρμακείο»: εκατοντάδες γραμμάρια κοκαΐνης, tusi, μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης και κάνναβης, 156 δισκία ecstasy, τρεις ζυγαριές ακριβείας, σημειώσεις παραγγελιών και σχεδόν 24.000 ευρώ σε μετρητά.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ξεπέρασε τις 85.000 ευρώ, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των κερδών. Για την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αποτελεί καίριο πλήγμα στην προσπάθεια να θωρακιστεί η Μύκονος από τα δίκτυα που εκμεταλλεύονται τη λάμψη και τα χρήματα της κοσμικής ζωής.«Δεν θα επιτρέψουμε τα νησιά να μετατραπούν σε κέντρα διακίνησης ναρκωτικών», τονίζουν ανώτατοι αξιωματικοί, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση εντάσσεται στις στοχευμένες δράσεις που έχει ζητήσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τι κατέσχεσαν οι αστυνομικοί

- 244,5 γραμμάρια κοκαΐνης

- 98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (tusi)

- 288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

- 13,2 γραμμάρια κεταμίνης

- 553,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

- 156 δισκία ecstasy

- ποσότητες MDMA

- τρεις ζυγαριές ακριβείας και τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις παραγγελιών

Παράλληλα, κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά ύψους 23.910 ευρώ και 170 δολαρίων, που σύμφωνα με την αστυνομία προέρχονταν από την εμπορία ναρκωτικών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα