Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

 31.08.2025 - 12:05
ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ξεκαθαρίζει, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ότι η Κυβέρνηση δεν επιδιώκει «μια αστυνομοκρατούμενη φορολογική μεταρρύθμιση», στον απόηχο της έντασης που προκλήθηκε για τα πρόσθετα εργαλεία που παραχωρούνται στον Έφορο Φορολογίας και τα οποία κόμματα ερμήνευσαν ως υπερεξουσίες.

Αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες και υπάρχουν πράγματα που μπορούν να διορθωθούν, προσθέτοντας ότι θα μεταβεί στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στις 15 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις για βελτίωση του κλίματος.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για το κλίμα που επικρατεί λόγω της έντονης προεκλογικής περιόδου, σημειώνοντας ότι «υπάρχει λαϊκισμός» και ξεκαθαρίζει πως αν η πρόταση τύχει διαφοροποιήσεων που αλλοιώνουν τη φιλοσοφία της, «τότε θα την αποσύρω». Όπως αναφέρει, «αν ένας Υπουργός νιώθει ότι η πρόταση, όπως έχει διαφοροποιηθεί, δεν εξυπηρετεί τον σκοπό, τότε πώς είναι δυνατόν να την προωθήσει;».

Ο κ. Κεραυνός σημειώνει ότι παρά τις αντιδράσεις των κομμάτων, καταγράφεται μεγάλη σύγκλιση με τους αρμόδιους φορείς, όπως το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, η TechIsland και το ΧΑΚ, σημειώνοντας ότι η συζήτηση επηρεάζεται από προεκλογικές σκοπιμότητες. «Όταν αρχίσει ο ένας να κάνει έντονες δηλώσεις, ακολουθούν και οι υπόλοιποι», σχολιάζει.

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός αναφέρει ότι η προετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, ώστε να κατατεθεί αμέσως μετά στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Σε σχέση με την ΑΤΑ είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας για το θέμα και η όποια πρόταση πρέπει να είναι εντός του πλαισίου δημοσιονομικής πειθαρχίας και την ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Για τον GSI o Υπουργός επικαλείται δύο μελέτες που έχει δει και δείχνουν ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο και λέει ότι με τα σημερινά δεδομένα η πληρωμή του ποσού των 25 εκ. ευρώ για το έργο δεν είναι απλή υπόθεση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εφιάλτης για 25χρονη: Ο 23χρονος σύντροφός της τη χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται στην Ελλάδα
Χάος, καταστροφή και αίμα αθώων στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις - 77 νεκροί σε μια μέρα
Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται
Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας
Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα
Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Προκλητικός ο Ακάρ για την εισβολή στην Κύπρο - Τον έβαλε στη θέση του ο Γεάδης απαντώντας στην τουρκική προπαγάνδα

 31.08.2025 - 11:53
Επόμενο άρθρο

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

 31.08.2025 - 12:11
Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Σε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου και στη δημιουργία πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πίεση στην Τουρκία κάλεσε την Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ώστε να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

  •  31.08.2025 - 12:11
ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

  •  31.08.2025 - 12:05
Κύπριος πίσω από κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

Κύπριος πίσω από κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

  •  31.08.2025 - 10:56
Εικόνες ντροπής: Βανδάλισαν για δεύτερη φορά τον τάφο του μικρού Λάμπρου - «Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή»

Εικόνες ντροπής: Βανδάλισαν για δεύτερη φορά τον τάφο του μικρού Λάμπρου - «Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή»

  •  31.08.2025 - 13:30
Ολική έκλειψη Σελήνης ορατή από την Κύπρο - Πότε «κοκκινίζει» το Φεγγάρι - Δείτε φωτογραφίες

Ολική έκλειψη Σελήνης ορατή από την Κύπρο - Πότε «κοκκινίζει» το Φεγγάρι - Δείτε φωτογραφίες

  •  31.08.2025 - 10:32
Γεραπετρίτης: «Θα γίνει κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση παρά τις τουρκικές αντιδράσεις»

Γεραπετρίτης: «Θα γίνει κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση παρά τις τουρκικές αντιδράσεις»

  •  31.08.2025 - 10:00
Συγκινητική ιστορία: Άστεγος παρέδωσε επιταγή 10.000 και η ζωή του άλλαξε

Συγκινητική ιστορία: Άστεγος παρέδωσε επιταγή 10.000 και η ζωή του άλλαξε

  •  31.08.2025 - 11:50
Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για την ακύρωση της συναυλίας - «Λυπάμαι, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»

Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για την ακύρωση της συναυλίας - «Λυπάμαι, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»

  •  31.08.2025 - 12:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα