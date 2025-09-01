Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιβεβαιώνουν τα ΗΕ την αναβολή επίσκεψης Ολγκίν στην Κύπρο

 01.09.2025 - 06:44
Επιβεβαιώνουν τα ΗΕ την αναβολή επίσκεψης Ολγκίν στην Κύπρο

Ο εκπρόσωπος Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ, επιβεβαίωσε την αναβολή της καθόδου σήμερα στην Κύπρο για επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Σε γραπτή δήλωση ο κ. Σιντίκ ανέφερε πως «λόγω ενός απρόβλεπτου θέματος, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα επαναπρογραμματίσει την επίσκεψή της στην Κύπρο».

Κυπριακό: Η αναβολή της επίσκεψης Ολγκίν, η σιωπή του ΟΗΕ και οι χαμηλές πτήσεις της διεθνούς μεσολάβησης

Κυπριακό: Η αναβολή της επίσκεψης Ολγκίν, η σιωπή του ΟΗΕ και οι χαμηλές πτήσεις της διεθνούς μεσολάβησης

Η ξαφνική αναβολή της πολυαναμενόμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, μόλις 24 ώρες πριν από τις χωριστές της συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, δεν μπορεί – και δεν πρέπει – να διαβαστεί απλώς ως ένα τεχνικό ή προσωπικό ζήτημα. Σε μια τόσο φορτισμένη διπλωματική συγκυρία, κάθε αναβολή, κάθε σιωπή, κάθε "τεχνικό πρόβλημα" παράγει πολιτικά αποτελέσματα.

