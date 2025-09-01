Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζόκερ: Δύο τυχεροί - Πόσα βάζουν στην τσέπη τους και πού παίχτηκαν τα τυχερά δελτία

 01.09.2025 - 07:55
Τζόκερ: Δύο τυχεροί - Πόσα βάζουν στην τσέπη τους και πού παίχτηκαν τα τυχερά δελτία

Χωρίς μεγάλο νικητή ολοκληρώθηκε η 2956η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο τζακ-ποτ.

Έτσι, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης, 2 Σεπτεμβρίου 2025, θα διεκδικήσουν τουλάχιστον €2.000.000.

Την ίδια ώρα, στη δεύτερη κατηγορία (5 επιτυχίες) βρέθηκαν δύο τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από €100.000 το καθένα.

