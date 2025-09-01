Αθηνά Μιχαηλίδου: Προτεραιότητα η στήριξη εκπαιδευτικών και η ασφάλεια μαθητών

Η κ. Μιχαηλίδου σημειώνει πως, μεταξύ άλλων, έχουν ήδη δρομολογηθεί υποστηρικτικές δράσεις για εκπαιδευτικό υλικό, επιμορφώσεις και παιδαγωγική ενδυνάμωση. Τα θέματα στελέχωσης σχεδιάστηκαν έγκαιρα και ανά σχολείο, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι δυσκολίες και να μην επηρεαστεί το έργο σας. Παράλληλα, σημαντικά έργα υποδομής υλοποιούνται με προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού, αναφέρει.

Ευχόμενη από καρδιάς μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά με υγεία, δύναμη και έμπνευση, υπογραμμίζει πως ο/η εκπαιδευτικός είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε προσπάθειας αλλαγής.

"Γι’ αυτό και ως Πολιτεία και ως Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) επενδύουμε με συνέπεια στη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αναβαθμίζοντας, ενδυναμώνοντάς σας και σεβόμενοι πλήρως το έργο και την αποστολή σας. Μόνο μαζί, Υπουργείο και εκπαιδευτικοί, μπορούμε να προχωρήσουμε με κοινό βηματισμό για το καλό των παιδιών μας και για το σύγχρονο σχολείο που αξίζει στη χώρα μας", προσθέτει.

Σημειώνει πως γνωρίζει ότι η καθημερινότητα του σχολείου είναι ζωντανή και γεμάτη προκλήσεις. "Το ΥΠΑΝ είναι δίπλα σας, έτοιμο να ακούσει και να επιλύσει κάθε ζήτημα που προκύπτει, μέσα από ειλικρινή διάλογο και συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Γιατί μόνο μέσω διαλόγου μπορούμε να δίνουμε λύσεις και να κτίζουμε εμπιστοσύνη", επισημαίνει.

"Με ενότητα, αποφασιστικότητα και αμοιβαίο σεβασμό μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε ήδη σε μια κοινή πορεία, όπου η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση γίνεται πραγματικότητα προς όφελος όλων των παιδιών μας. Καλή σχολική χρονιά με έμπνευση, δύναμη και δημιουργικότητα!", καταλήγει η ΥΠΑΝ.