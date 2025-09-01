Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Σεισμός 6 Ρίχτερ με νεκρά παιδιά και δεκάδες τραυματίες

 01.09.2025 - 07:45
Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σεισμική δόνηση 6 βαθμών έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ιδίως στο τμήμα που συνορεύει με το Πακιστάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες. Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους, όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (22:17 ώρα Κύπρου) σε μικρό εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο, στα 10 χιλιόμετρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, μέχρι και στην πακιστανική πρωτεύουσα, Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

Η ξαφνική αναβολή της πολυαναμενόμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, μόλις 24 ώρες πριν από τις χωριστές της συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, δεν μπορεί – και δεν πρέπει – να διαβαστεί απλώς ως ένα τεχνικό ή προσωπικό ζήτημα. Σε μια τόσο φορτισμένη διπλωματική συγκυρία, κάθε αναβολή, κάθε σιωπή, κάθε "τεχνικό πρόβλημα" παράγει πολιτικά αποτελέσματα.

