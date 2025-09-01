Πέθανε η Πρεσβυτέρα Παρασκευή Ιεροδιακόνου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, την Τρίτη 02 Σεμπτεμβρίου 2025 στις 16:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 16:00.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό κοιμητήριο Λατσιών.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τις άπορες οικογένειες της ενορίας Αγίου Γεωργίου Λατσιών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, «Εκοιμήθη εν Κυρίω η αγαπημένη σύζυγος του πατρός Κυριάκου Ιεροδιακόνου-Κακουλλή πρεσβυτέρα Παρασκευή. Οι ιερείς, η εκκλησιαστική επιτροπή αλλά και όλοι οι ενορίτες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Αιωνία η μνήμη της!».