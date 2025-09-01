Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε η Πρεσβυτέρα Παρασκευή Ιεροδιακόνου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 01.09.2025 - 10:27
Πέθανε η Πρεσβυτέρα Παρασκευή Ιεροδιακόνου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Θλίψη σε συγγενείς και φίλους και στη τοπική κοινωνία των Λατσιών προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Πρεσβυτέρας, Παρασκευής Ιεροδιακόνου που απεβίωσε στις 31 Αυγούστου σε ηλικία 88 ετών

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, την Τρίτη 02 Σεμπτεμβρίου 2025 στις 16:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 16:00.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό κοιμητήριο Λατσιών.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τις άπορες οικογένειες της ενορίας Αγίου Γεωργίου Λατσιών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, «Εκοιμήθη εν Κυρίω η αγαπημένη σύζυγος του πατρός Κυριάκου Ιεροδιακόνου-Κακουλλή πρεσβυτέρα Παρασκευή. Οι ιερείς, η εκκλησιαστική επιτροπή αλλά και όλοι οι ενορίτες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Αιωνία η μνήμη της!».

Δείτε την ανάρτηση:

Η ξαφνική αναβολή της πολυαναμενόμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, μόλις 24 ώρες πριν από τις χωριστές της συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, δεν μπορεί – και δεν πρέπει – να διαβαστεί απλώς ως ένα τεχνικό ή προσωπικό ζήτημα. Σε μια τόσο φορτισμένη διπλωματική συγκυρία, κάθε αναβολή, κάθε σιωπή, κάθε "τεχνικό πρόβλημα" παράγει πολιτικά αποτελέσματα.

