Υπουργός Παιδείας: «Φέτος έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»

Ανέφερε, ωστόσο, ότι κατά την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς μπορεί να προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα ή ζητήματα στελέχωσης. Είπε, ακόμη, ότι οι αποσπάσεις είναι αναγκαίες για την υλοποίηση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο, σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας.

Η κυρία Μιχαηλίδου σημείωσε ότι φέτος θα λειτουργήσουν 60 νέα ολοήμερα σχολεία, αναβαθμίζονται τα σχολεία ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η στροφή στις δεξιότητες των μαθητών στην πράξη.

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι γίνεται εντατική δουλειά για το ασφαλές σχολείο και πως μεγάλο μεταρρυθμιστικό βήμα θα αποτελέσει και η τροποποίηση της νομοθεσίας για την ειδική εκπαίδευση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο και εντός χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε η Βουλή, ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση που προωθείται σε σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Αναφερόμενη στη συνάντηση που θα έχει αύριο με την ηγεσία της Οέλμεκ, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι θα καταθέσει γραπτώς τις τελικές απόψεις του υπουργείου και αναμένει στην πράξη την καλή βούληση των εκπαιδευτικών.

Το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών θα κτυπήσει την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, και για τα παιδιά του δημοτικού, την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΡΙΚ