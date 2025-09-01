Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπουργός Παιδείας: «Φέτος έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπουργός Παιδείας: «Φέτος έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»

 01.09.2025 - 10:02
Υπουργός Παιδείας: «Φέτος έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»

Φέτος έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δήλωσε στο Πρωινό Δρομολόγιο η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, επισημαίνοντας ότι δόθηκε έμφαση στις αλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο της συνολικής αναδόμησης του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι κατά την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς μπορεί να προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα ή ζητήματα στελέχωσης. Είπε, ακόμη, ότι οι αποσπάσεις είναι αναγκαίες για την υλοποίηση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο, σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας.

Η κυρία Μιχαηλίδου σημείωσε ότι φέτος θα λειτουργήσουν 60 νέα ολοήμερα σχολεία, αναβαθμίζονται τα σχολεία ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η στροφή στις δεξιότητες των μαθητών στην πράξη.

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι γίνεται εντατική δουλειά για το ασφαλές σχολείο και πως μεγάλο μεταρρυθμιστικό βήμα θα αποτελέσει και η τροποποίηση της νομοθεσίας για την ειδική εκπαίδευση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο και εντός χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε η Βουλή, ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση που προωθείται σε σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Αναφερόμενη στη συνάντηση που θα έχει αύριο με την ηγεσία της Οέλμεκ, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι θα καταθέσει γραπτώς τις τελικές απόψεις του υπουργείου και αναμένει στην πράξη την καλή βούληση των εκπαιδευτικών.

Το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών θα κτυπήσει την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, και για τα παιδιά του δημοτικού, την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΡΙΚ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιβάτες σε απόγνωση: Καθυστερήσεις και προβλήματα στο αεροδρόμιο Πάφου λόγω επέκτασης
Συγκλονιστική ιστορία: Νεαρός πατέρας από το Κονγκό διέμενε σε υπόγειο ξενοδοχείου με το 5χρονο παιδάκι του
Θέλεις να γίνεις ΣΥΟΠ; Υπάρχουν ακόμη θέσεις – Δείτε για ποιες περιοχές αφορά και ποια η διαδικασία πρόσληψης
Άγρια επίθεση κουκουλοφόρου σε οικία στη Λεμεσό – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα
Γάμος Στέφανος - Νάταλι: Με εκλεκτούς καλεσμένους - Νίκος Χριστοδουλίδης και Αννίτα Δημητρίου έδωσαν το παρών τους - Φωτογραφίες
Τζόκερ: Δύο τυχεροί - Πόσα βάζουν στην τσέπη τους και πού παίχτηκαν τα τυχερά δελτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θεσσαλονίκη: Δύο 16χρονες κατανάλωσαν αλκοόλ και η μία κατέληξε στο νοσοκομείο

 01.09.2025 - 09:43
Επόμενο άρθρο

Πέθανε η Πρεσβυτέρα Παρασκευή Ιεροδιακόνου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 01.09.2025 - 10:27
Κυπριακό: Η αναβολή της επίσκεψης Ολγκίν, η σιωπή του ΟΗΕ και οι χαμηλές πτήσεις της διεθνούς μεσολάβησης

Κυπριακό: Η αναβολή της επίσκεψης Ολγκίν, η σιωπή του ΟΗΕ και οι χαμηλές πτήσεις της διεθνούς μεσολάβησης

Η ξαφνική αναβολή της πολυαναμενόμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, μόλις 24 ώρες πριν από τις χωριστές της συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, δεν μπορεί – και δεν πρέπει – να διαβαστεί απλώς ως ένα τεχνικό ή προσωπικό ζήτημα. Σε μια τόσο φορτισμένη διπλωματική συγκυρία, κάθε αναβολή, κάθε σιωπή, κάθε "τεχνικό πρόβλημα" παράγει πολιτικά αποτελέσματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η αναβολή της επίσκεψης Ολγκίν, η σιωπή του ΟΗΕ και οι χαμηλές πτήσεις της διεθνούς μεσολάβησης

Κυπριακό: Η αναβολή της επίσκεψης Ολγκίν, η σιωπή του ΟΗΕ και οι χαμηλές πτήσεις της διεθνούς μεσολάβησης

  •  01.09.2025 - 08:15
Αν. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για θάνατο Γιάννη Λαμπίτση: «Θα αποδοθούν ευθύνες αν υπάρχουν» - «Να μην στήνουμε δίκες από στούντιο τηλεοράσεων»

Αν. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για θάνατο Γιάννη Λαμπίτση: «Θα αποδοθούν ευθύνες αν υπάρχουν» - «Να μην στήνουμε δίκες από στούντιο τηλεοράσεων»

  •  01.09.2025 - 10:35
Αννίτα Δημητρίου για όλα: Η φονική πυρκαγιά και η προεκλογική περίοδος που άρχισε νωρίς – Η Μέτσολα που δεν γνώριζε και ο… Αναστασιάδης

Αννίτα Δημητρίου για όλα: Η φονική πυρκαγιά και η προεκλογική περίοδος που άρχισε νωρίς – Η Μέτσολα που δεν γνώριζε και ο… Αναστασιάδης

  •  01.09.2025 - 10:51
Υπουργός Παιδείας: «Φέτος έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»

Υπουργός Παιδείας: «Φέτος έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»

  •  01.09.2025 - 10:02
«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

  •  01.09.2025 - 10:23
Συγκλονιστική ιστορία: Νεαρός πατέρας από το Κονγκό διέμενε σε υπόγειο ξενοδοχείου με το 5χρονο παιδάκι του

Συγκλονιστική ιστορία: Νεαρός πατέρας από το Κονγκό διέμενε σε υπόγειο ξενοδοχείου με το 5χρονο παιδάκι του

  •  01.09.2025 - 09:15
Επιβάτες σε απόγνωση: Καθυστερήσεις και προβλήματα στο αεροδρόμιο Πάφου λόγω επέκτασης

Επιβάτες σε απόγνωση: Καθυστερήσεις και προβλήματα στο αεροδρόμιο Πάφου λόγω επέκτασης

  •  01.09.2025 - 09:28
Θέλεις να γίνεις ΣΥΟΠ; Υπάρχουν ακόμη θέσεις – Δείτε για ποιες περιοχές αφορά και ποια η διαδικασία πρόσληψης

Θέλεις να γίνεις ΣΥΟΠ; Υπάρχουν ακόμη θέσεις – Δείτε για ποιες περιοχές αφορά και ποια η διαδικασία πρόσληψης

  •  01.09.2025 - 09:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα