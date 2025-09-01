Οι αναφορές για ελλαττωματικά πυροσβεστικά οχήματα που «εξόργισαν» την Πυροσβεστική - Η απάντηση της Υπηρεσίας

Στην ανακοίνωση εξηγεί ότι οποιαδήποτε παραλαβή πυροσβεστικών οχημάτων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων και πληροί όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργικότητας. Επιπλέον, κάθε παραλαβή συνοδεύεται από την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών και εγγράφων για διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της νομιμότητας της προμήθειας.

Αναφέρεται επίσης ότι προκειμένου να διασφαλίζεται η άριστη λειτουργία, η αξιοπιστία και η ασφάλεια των οχημάτων της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρότι ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας και δεν υφίσταται νομική υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο των πυροσβεστικών οχημάτων, με δική της πρωτοβουλία φροντίζει τακτικά και ανελλιπώς να αποστέλλει όλα τα πυροσβεστικά οχήματα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για διενέργεια τεχνικών ελέγχων κάθε δύο χρόνια.

"Με αυτό τον τρόπο, υπηρετεί τον στόχο της να διατηρεί σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο τον μηχανικό στόλο της, ως επίσης και το ανθρώπινο δυναμικό της", αναφέρει.

Προστίθεται ότι τα πυροσβεστικά οχήματα, επιχειρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, σε δύσβατες περιοχές, με ανώμαλα εδάφη και κατά καιρούς, δύναται να παρουσιάζονται λειτουργικά/ τεχνικά προβλήματα και η ΠΥ διαθέτει τόσο κεντρικό μηχανουργείο όσο και τεχνικούς στις κατά τόπους επαρχίες, οι οποίοι επιλαμβάνονται άμεσα οποιωνδήποτε μηχανικών ή τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν στα πυροσβεστικά οχήματα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

"Η ασφάλεια των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και, ως εκ τούτου, κάθε πυροσβεστικό όχημα που παρουσιάζει βλάβη καθηλώνεται άμεσα μέχρι την πλήρη αποκατάστασή της", καταλήγει η ανακοίνωση.

