Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση αμελούς και επικίνδυνης οδήγησης, καθώς και παράλειψης να σταματήσει οδηγός σε σήμα αστυνομικού, αδικήματα που διαπράχθηκαν χθες βράδυ στην επαρχία Πάφου.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων στην Πάφο, μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα σε οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα και χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα την αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, με κίνδυνο πρόκλησης οδικής σύγκρουσης.

Κατά την προσπάθεια ανακοπής του, το όχημα του υπόπτου ανέκοψε την πορεία του αστυνομικού οχήματος που τον ακολουθούσε, με αποτέλεσμα το υπηρεσιακό όχημα να προσκρούσει σε ένα ανάχωμα και να υποστεί ζημιές.

Για σκοπούς ανακοπής του οχήματος, τα μέλη της Αστυνομίας προέβησαν σε ρίψη αριθμού προειδοποιητικών πυροβολισμών.

Το όχημα τελικά ανακόπηκε σε περιοχή της Πάφου και από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν 32χρονος, με συνοδηγό 19χρονη.

Ο 32χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος προστίμου που εκκρεμούσε εναντίον του και τέθηκε υπό κράτηση.

Σε σχέση με τη 19χρονη, δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον της.

Η Τροχαία Πάφου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας, συνεχίζουν τις εξετάσεις.