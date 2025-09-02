Ecommbx
Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στην Ελλάδα - Επιβάτες ήρθαν στα χέρια, συνελήφθη 35χρονος
ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στην Ελλάδα - Επιβάτες ήρθαν στα χέρια, συνελήφθη 35χρονος

 02.09.2025 - 09:24
Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στην Ελλάδα - Επιβάτες ήρθαν στα χέρια, συνελήφθη 35χρονος

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (02/09) στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως λόγω επεισοδιακής συμπεριφοράς 35χρονου επιβάτη, ο οποίος και συνελήφθη.

Συγκεκριμένα, ένας 35χρονος αλλοδαπός προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης, όταν – για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους – επιτέθηκε σε συνεπιβάτη του, ηλικίας 41 ετών.

Άμεση η αντίδραση του πιλότου

Ο πιλότος του αεροσκάφους ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, επιλέγοντας αυτό της Θεσσαλονίκης για την ασφάλεια των επιβατών.

Ο 41χρονος τραυματίας εξετάστηκε από γιατρό του αερολιμένα και συνέχισε την πτήση του χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Συνελήφθη ο 35χρονος

Ωστόσο, ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μετά την προσγείωση.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

ΠΗΓΗ: CNN.gr

 

Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

Καθώς οδεύουμε προς τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, ο πολιτικός χάρτης φαίνεται να αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με έντονες ζυμώσεις στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.

