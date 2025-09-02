Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στην Ελλάδα - Επιβάτες ήρθαν στα χέρια, συνελήφθη 35χρονος

Συγκεκριμένα, ένας 35χρονος αλλοδαπός προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης, όταν – για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους – επιτέθηκε σε συνεπιβάτη του, ηλικίας 41 ετών.

Άμεση η αντίδραση του πιλότου

Ο πιλότος του αεροσκάφους ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, επιλέγοντας αυτό της Θεσσαλονίκης για την ασφάλεια των επιβατών.

Ο 41χρονος τραυματίας εξετάστηκε από γιατρό του αερολιμένα και συνέχισε την πτήση του χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Συνελήφθη ο 35χρονος

Ωστόσο, ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μετά την προσγείωση.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης.

