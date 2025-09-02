Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

Πώς κατάφερε ο Πρόεδρος ενώ βρισκόταν σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο να καταφέρει να φτάσει έγκαιρα στη Λεμεσό στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ για τον αγώνα;

Άλλοι λένε πήρε το Προεδρικό αεροσκάφος, άλλοι λένε με ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας…

Μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ερωτηθείς σχετικά απάντησε με χιούμορ «Δυστυχώς το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο».

«Με έχετε ρωτήσει και την προηγούμενη φορά. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν για αστείο. Μετά με ρώτησαν και κάποιοι συμπολίτες μας. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη αλλά πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Δεν θα ήταν και δεν είναι ποτέ δυνατόν να χρησιμοποιείτο το προεδρικό αεροσκάφος για κάτι τέτοιο. Δεν είναι καν fake news, είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο