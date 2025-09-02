Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΜε αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο
ΠΑΡΑ-THEMA

Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

 02.09.2025 - 09:29
Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

Ψίθυροι, φήμες, συνομωσίες περιτριγυρίζουν την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη την περασμένη Τρίτη 26 Αυγούστου στις 9 το βράδυ όπου αναμετρήθηκε με τον Ερυθρό Αστέρα Σερβίας.

Πώς κατάφερε ο Πρόεδρος ενώ βρισκόταν σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο να καταφέρει να φτάσει έγκαιρα στη Λεμεσό στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ για τον αγώνα;

Άλλοι λένε πήρε το Προεδρικό αεροσκάφος, άλλοι λένε με ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας…

Μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ερωτηθείς σχετικά απάντησε με χιούμορ «Δυστυχώς το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο».

«Με έχετε ρωτήσει και την προηγούμενη φορά. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν για αστείο. Μετά με ρώτησαν και κάποιοι συμπολίτες μας. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη αλλά πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Δεν θα ήταν και δεν είναι ποτέ δυνατόν να χρησιμοποιείτο το προεδρικό αεροσκάφος για κάτι τέτοιο. Δεν είναι καν fake news, είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στην επαρχία Λευκωσίας για τέσσερις μέρες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση ισοπέδωσε χωριό - Τουλάχιστον 1.000 νεκροί και ένας επιζώντας - Δείτε βίντεο
Απασχόληση φοιτητών τρίτων χωρών: Σε ποιους τομείς δικαιούνται να εργάζονται και ποιες οι προϋποθέσεις
Έξαρση κρούσματων κορωνοϊού: Ποιοι εμφανίζουν έντονα συμπτώματα - Πότε θα μειωθούν
Εορτολόγιο: Από νωρίς χύπησαν οι καμπάνες - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στην Ελλάδα - Επιβάτες ήρθαν στα χέρια, συνελήφθη 35χρονος

 02.09.2025 - 09:24
Επόμενο άρθρο

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας 23χρονος μετά από νέα επιχείρηση των Αρχών

 02.09.2025 - 09:30
Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

Καθώς οδεύουμε προς τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, ο πολιτικός χάρτης φαίνεται να αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με έντονες ζυμώσεις στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

  •  02.09.2025 - 06:28
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας 23χρονος μετά από νέα επιχείρηση των Αρχών

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας 23χρονος μετά από νέα επιχείρηση των Αρχών

  •  02.09.2025 - 09:30
Έξαρση κρούσματων κορωνοϊού: Ποιοι εμφανίζουν έντονα συμπτώματα - Πότε θα μειωθούν

Έξαρση κρούσματων κορωνοϊού: Ποιοι εμφανίζουν έντονα συμπτώματα - Πότε θα μειωθούν

  •  02.09.2025 - 06:24
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στην επαρχία Λευκωσίας για τέσσερις μέρες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στην επαρχία Λευκωσίας για τέσσερις μέρες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

  •  02.09.2025 - 08:01
Ενέργειες Λευκωσίας για απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ

Ενέργειες Λευκωσίας για απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ

  •  02.09.2025 - 08:45
Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

  •  02.09.2025 - 09:29
Κάποιοι… στριμώχτηκαν από το FBI στην Κύπρο

Κάποιοι… στριμώχτηκαν από το FBI στην Κύπρο

  •  02.09.2025 - 06:30
Εορτολόγιο: Από νωρίς χύπησαν οι καμπάνες - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

Εορτολόγιο: Από νωρίς χύπησαν οι καμπάνες - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

  •  02.09.2025 - 06:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα