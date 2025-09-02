Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας 23χρονος μετά από νέα επιχείρηση των Αρχών

Σύμφωνα με την ενημέρωση, σήμερα 02/09/2025, το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με άλλα τμήματα μονάδες και υπηρεσίες της αστυνομίας μετά από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από εξετάσεις και ανακρίσεις και μετά από συλλογή επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών προχώρησε στην διεξαγωγή επιχείρησης σε οικία αλλοδαπών προσώπων σε περιοχή των προαστίων της Λευκωσίας με την συνδρομή του ειδικού αντιτρομοκρατικού ουλαμού της ΜΜΑΔ.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη με δικαστικό ένταλμα ενός αλλοδαπού προσώπου ηλικίας 23 ετών ως ύποπτο για την διάπραξη των αδικημάτων συνομωσίας για φόνο απόπειρας φόνου, εμπρησμού παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών κλεπταποδοχής κ.α και που διαπράχθηκαν την 14/8/2025 σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας Δεκελείας, υπόθεση για την οποία τελούν υπό κράτηση ακόμη δύο αλλοδαποί.

Αυτή τη στιγμή διεξάγονται ακόμη έρευνες και μέχρι τώρα εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Ο συλληφθέντας αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο 3/09/2025 ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας για αίτημα προσωποκράτησης του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.