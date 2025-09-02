Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας 23χρονος μετά από νέα επιχείρηση των Αρχών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας 23χρονος μετά από νέα επιχείρηση των Αρχών

 02.09.2025 - 09:30
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας 23χρονος μετά από νέα επιχείρηση των Αρχών

Σε επιχείρηση ελέγχου για αλλοδαπά πρόσωπα που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, σήμερα 02/09/2025, το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με άλλα τμήματα μονάδες και υπηρεσίες της αστυνομίας μετά από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από εξετάσεις και ανακρίσεις και μετά από συλλογή επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών προχώρησε στην διεξαγωγή επιχείρησης σε οικία αλλοδαπών προσώπων σε περιοχή των προαστίων της Λευκωσίας με την συνδρομή του ειδικού αντιτρομοκρατικού ουλαμού της ΜΜΑΔ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη με δικαστικό ένταλμα ενός αλλοδαπού προσώπου ηλικίας 23 ετών ως ύποπτο για την διάπραξη των αδικημάτων συνομωσίας για φόνο απόπειρας φόνου, εμπρησμού παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών κλεπταποδοχής κ.α και που διαπράχθηκαν την 14/8/2025 σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας Δεκελείας, υπόθεση για την οποία τελούν υπό κράτηση ακόμη δύο αλλοδαποί.

Αυτή τη στιγμή διεξάγονται ακόμη έρευνες και μέχρι τώρα εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Ο συλληφθέντας αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο 3/09/2025 ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας για αίτημα προσωποκράτησης του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στην επαρχία Λευκωσίας για τέσσερις μέρες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση ισοπέδωσε χωριό - Τουλάχιστον 1.000 νεκροί και ένας επιζώντας - Δείτε βίντεο
Απασχόληση φοιτητών τρίτων χωρών: Σε ποιους τομείς δικαιούνται να εργάζονται και ποιες οι προϋποθέσεις
Έξαρση κρούσματων κορωνοϊού: Ποιοι εμφανίζουν έντονα συμπτώματα - Πότε θα μειωθούν
Εορτολόγιο: Από νωρίς χύπησαν οι καμπάνες - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

 02.09.2025 - 09:29
Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

Καθώς οδεύουμε προς τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, ο πολιτικός χάρτης φαίνεται να αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με έντονες ζυμώσεις στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

  •  02.09.2025 - 06:28
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας 23χρονος μετά από νέα επιχείρηση των Αρχών

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας 23χρονος μετά από νέα επιχείρηση των Αρχών

  •  02.09.2025 - 09:30
Έξαρση κρούσματων κορωνοϊού: Ποιοι εμφανίζουν έντονα συμπτώματα - Πότε θα μειωθούν

Έξαρση κρούσματων κορωνοϊού: Ποιοι εμφανίζουν έντονα συμπτώματα - Πότε θα μειωθούν

  •  02.09.2025 - 06:24
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στην επαρχία Λευκωσίας για τέσσερις μέρες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στην επαρχία Λευκωσίας για τέσσερις μέρες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

  •  02.09.2025 - 08:01
Ενέργειες Λευκωσίας για απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ

Ενέργειες Λευκωσίας για απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ

  •  02.09.2025 - 08:45
Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

  •  02.09.2025 - 09:29
Κάποιοι… στριμώχτηκαν από το FBI στην Κύπρο

Κάποιοι… στριμώχτηκαν από το FBI στην Κύπρο

  •  02.09.2025 - 06:30
Εορτολόγιο: Από νωρίς χύπησαν οι καμπάνες - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

Εορτολόγιο: Από νωρίς χύπησαν οι καμπάνες - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

  •  02.09.2025 - 06:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα