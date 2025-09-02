Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς: Δεν πείθει το αφήγημα της Κυβέρνησης

Προσπαθεί, αλλά δεν πείθει. Γιατί τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και ανατρέπουν την επικοινωνιακό αφήγημα των κυβερνώντων.

Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να απορρίψει τις προτάσεις της εταιρίας που είχε αναλάβει το έργο και κατήγγειλε τη σύμβαση. Έτσι:

Το κόστος του έργου αυξάνεται πολύ περισσότερο από το επιπλέον ποσό που είχε ζητήσει η INTRAKAT. Ο Υπουργός Μεταφορών μιλά για 90 εκατομμύρια, με εκτελεσμένο το 22% περίπου, άρα από τα 72 εκατομμύρια αρχικού κόστους πάμε στα 110 εκατομμύρια, στα οποία θα προτεθούν αποζημιώσεις, εγγυητικές, δικαστικά έξοδα, ανεβάζοντας το τελικό κόστος πολύ περισσότερο.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου μετατίθεται για το 2030 με 2032, όταν με την πρόταση της ΙΝΤRAKAT θα τελείωνε Απρίλιο του 2027.

Η εταιρεία που είχε αναλάβει το Έργο, η INTRAKAT, είναι μέρος ενός πολύ μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου (Όμιλος AKTOR), που έχει υλοποιήσει συγκοινωνιακά έργα αξίας €18 δισ. με πάνω από 2.300 χιλιόμετρα, 29 χιλιόμετρα γέφυρες και πάνω από 200 χιλιόμετρα σήραγγες. Πρόσφατα έργα που έχει ολοκληρώσει, είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και η Εθνική οδός Πάτρα – Πύργος.

Ο Υπουργός Μεταφορών διαφημίζει ότι είπε όχι «σε χρυσά αιτήματα εργολάβων». Η πραγματικότητα είναι ότι είπε όχι σε μια πρόταση με λογικά αιτήματα και οδήγησε ένα σημαντικό έργο σε πολύ μεγαλύτερο κόστος και πολύ μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης.

Μεγάλοι χαμένοι οι πολίτες της Πάφου, το δημόσιο συμφέρον, αλλά και η κυβερνητική αξιοπιστία.