ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Τι δείχνουν τα μηναλλάγια – Πότε να περιμένουμε βροχές και τι προβλέπεται για τη νέα χρονιά

 02.09.2025 - 14:14
Καιρός: Τι δείχνουν τα μηναλλάγια – Πότε να περιμένουμε βροχές και τι προβλέπεται για τη νέα χρονιά

Μηναλλάγια είναι μια παραδοσιακή μέθοδος πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών. Είναι μια μέθοδος παρατήρησης την οποία εμπιστεύονταν οι παλαιότερες γενιές των παππούδων και γιαγιάδων πριν ακόμα ανακαλυφθούν τα σύγχρονα μέσα πρόβλεψης του καιρού.

Συγκεκριμένα γίνονται παρατηρήσεις για 12 ημέρες του Αυγούστου, από την 3η μέχρι την 15η ημέρα, με σκοπό την πρόγνωση του καιρού ολόκληρου του χρόνου.

Σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο: Εάν τώρα μια από τις ημέρες αυτές είναι συννεφιασμένη (λ.χ. η 4η Αυγούστου), τότε ο αντίστοιχος μήνας του χρόνου (Σεπτέμβριος ή Νοέμβριος, ανάλογα με το εάν αρχίζει κάποιος να μετρά τα μηναλλάγια από την 1η ή την 3η Αυγούστου), θα είναι βροχερός. Εάν κάποια άλλη μέρα φυσά άνεμος, ο αντίστοιχος μήνας του επόμενου χρόνου θα έχει παγωνιές. Εάν άλλη μέρα είναι ιδιαίτερα θερμή, ανάλογος θα είναι και ο μήνας που αντιστοιχεί σ’ αυτήν.

Ο ερασιτέχνης Μετεωρολόγος Τάσος Ιεροδιακόνου, δημοσίευσε στην σελίδα του "Weather Forecast-ierodiakonou" τις δικές του προβλέψεις βασιζόμενος στις παρατηρήσεις του Αυγούστου.

Οι παρατηρήσεις και οι προβλέψεις

Στα φετινά στοιχεία του Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες χρονιές αλλά και με βάση την ημέρα του Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου), τα σημάδια θεωρούνται πιο θετικά. Ο ερασιτέχνης μετεωρολόγος Τάσος Ιεροδιακόνου, που κατέγραψε τις παρατηρήσεις του, σημειώνει ότι η υγρασία και οι αυξημένες νεφώσεις που παρατηρήθηκαν δίνουν ελπίδες για μια πιο βροχερή χρονιά σε σχέση με την υδρολογική περίοδο 2024-2025.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, το 2025-2026 αναμένεται ποσοτικά περισσότερη βροχή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να χαρακτηριστεί «χρυσή χρονιά». Όπως τονίζει, τα «μηναλλάγια» δεν μπορούν να προβλέψουν αν θα γεμίσουν τα φράγματα, ωστόσο ενδείξεις δείχνουν ότι η νέα υδρολογική χρονιά ίσως ξεπεράσει το 80% της κανονικής και να πλησιάσει τα συνηθισμένα επίπεδα.

Περισσότερες βροχές αλλά και έντονα φαινόμενα

Η πρόγνωση κάνει λόγο για περισσότερα φαινόμενα σε σχέση με πέρυσι, με πιθανές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να φέρει βροχές σε τοπικό επίπεδο, ο Οκτώβριος πιο περιορισμένα φαινόμενα, ενώ Νοέμβριος, Δεκέμβριος και Ιανουάριος προβλέπεται να είναι οι πιο βροχεροί μήνες, με τις ποσότητες να κινούνται στην κανονική τιμή ή και ελαφρώς πιο πάνω.

Τον Φεβρουάριο αναμένονται βροχές σε μικρότερη ένταση, με Μάρτιο και Απρίλιο να παρουσιάζουν πτώση ποσοτήτων. Τους θερινούς μήνες, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – κάποιες μέρες μάλιστα σε έντονο βαθμό.

Ψυχρές εισβολές και χιόνια

Ο Ιεροδιακόνου εκτιμά πως οι πρώτες ψυχρές καταβάσεις θα ξεκινήσουν το τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος αναμένεται να φέρουν αρκετές μέρες ψύχρας, με έως και 4–5 ψυχρές εισβολές, μία εκ των οποίων μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη, ευνοώντας χιονοπτώσεις.

«Ξέρω το ρίσκο – κρατώ την παράδοση»

«Όλα αυτά εμπεριέχουν πολύ μεγάλο ρίσκο και δεν είναι εύκολο να γίνει μια πρόβλεψη που αφορά ολόκληρη τη χρονιά», τονίζει ο Ιεροδιακόνου, υπογραμμίζοντας ότι η μέθοδος των μηναλλαγίων παραμένει παραδοσιακή προσέγγιση και όχι επιστημονικά ακριβής. «Γίνεται μια προσπάθεια από εμένα στο να κρατάω την παράδοση. Ξέρω το ρίσκο που υπάρχει και δεν πρόκειται να αρχίσω δικαιολογίες αν κάτι δεν πάει καλά», αναφέρει.

Ακολουθούν οι ενδεικτικές ημερομηνίες που, σύμφωνα με την παράδοση, συνδέονται με βροχοπτώσεις ή άλλα φαινόμενα από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Ιούλιο 2026.

Σεπτέμβριος 2025
16-17/9
20-22/9
26-27/9
Καλές βροχές σε κάποιες περιοχές και όχι σε όλο το νησί. Μάλλον κάποιες περιοχές θα ξεπεράσουν την κανονική τους αλλά τον Σεπτέμβριο δεν θέλει και πολλές βροχές ποσοτικά με τον μέσο όρο να είναι στα 4.5mm.
 
Οκτώβριος 2025
2-3/10
10-14/10
23-27/10
Θα έχει βροχές αλλά ποσοτικά όχι πολλές για να είναι κοντά στην κανονική του ο μήνας έως λίγο κάτω. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 33mm.
 
Νοέμβριος 2025
3-5/11
9-12/11
16-18/11
21-23/11
29-30/11
Δείχνει καλός και βροχερός μήνας για να είναι στην κανονική του περίπου ο μήνας. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 53mm.
 
Δεκέμβριος 2025
2-6/12
14-16/12
19-24/12
27-29/12
Βροχερός μήνας με αξιόλογες ποσότητες βροχής και τα χιόνια σταδιακά από 3 δεκαήμερο Δεκεμβρίου πιθανόν προς το τέλος του μήνα. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 105mm.
 
Ιανουάριος 2026
3-6/1
10-14/1
18-23/1
26-28/1
Βροχερός μήνας με αξιόλογες ποσότητες βροχής. Παροδικά και χιονοπτώσεις πιθανόν πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 103mm.
 
Φεβρουάριος 2026
3-5/2
8-12/2
17-18/2
23-26/2
Καλές βροχές ίσως όχι στις ποσότητες των προηγούμενων 2 μηνών με κάποιες χιονοπτώσεις δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Κατεβάσματα ψυχρών αερίων μαζών. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 82mm.
 
Μάρτιος 2026
2-5/3
13-14/3
18-19/3
24-26/3
27-29/3
Βροχές ναι με πιθανότητα μιας κατεβασιάς ψυχρών αερίων μαζών μέχρι τα μέσα του μήνα και χιόνια. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 62mm.
 
Απρίλιος 2026
3-4/4
10-12/4
17-20/4
23-24/4
26-28/4
Ίσως όχι πολλές βροχές. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 30mm.
 
Μάιος 2026
4-5/5
9-12/5
20-24/5
27-28/5
Τον Μάιο τα φαινόμενα αρχίζουν να περιορίζονται πιο μέσα από τα παράλια και να εντοπίζονται κυρίως προς ορεινά και εσωτερικό. Αστάθειες που θα αρχίσουν να ευνοούνται οι καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις και πιο έντονα φαινόμενα. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 20mm.
 
Ιούνιος 2026
4-7/6
13-14/6
20-22/6
Τοπικές βροχές-καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 6mm.
 
Ιούλιος 2026
3-6/7
16-19/7
24-26/7
Τοπικές βροχές-καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις και πιθανόν ισχυρά φαινόμενα. Ο μέσος όρος του μήνα είναι στα 3mm.

