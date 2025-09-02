Τηλεθέαση: «Έσκισαν» Γιώτα και Δημητρόπουλος – Η «μάχη» των μεσημεριανών και το κανάλι που κατέγραφε για ώρες 0,0%

Στην πρωινή ζώνη, το ΡΙΚ με την «Πρώτη Ενημέρωση» κινήθηκε δυνατά στο γενικό σύνολο, με ποσοστά από 20,9% έως 29,7%, ωστόσο στα δυναμικά κοινά παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα, από 7,0% μέχρι 17,6%, γεγονός που δείχνει περιορισμένους τηλεθεατές στο κοινό των 15-54.

Αντίθετα, το «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο εμφανίστηκε ως η πιο σταθερή δύναμη, καταγράφοντας από 15,2% έως 26,2% στο γενικό και από 10,1% έως 27,8% στα δυναμικά, δείχνοντας πως διατηρεί δυνατή παρουσία και στα δύο κοινά.

Την ίδια ώρα, ο Alpha Κύπρου με την εκπομπή «Alpha Καλημέρα» και την Κατερίνα Αγαπητού, κατέγραψε ποσοστά στο γενικό σύνολο από 17,3% έως 25,7% στο σύνολο, ενώ στα δυναμικά κοινά κυμάνθηκε από 6,7% έως 27,3%, σημειώνοντας αξιόλογη παρουσία στη ζώνη.

Ακολούθως, το ΣΙΓΜΑ συνέχισε με την ψυχαγωγική εκπομπή «Ήρθε κι Έδεσε» με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο και τη Γιώτα Δαμιανού. Στο γενικό σύνολο κατέγραψε 12,1% εως και 24,9%, ενώ στα δυναμικά έφτασε μέχρι και 34,8%, γράφοντας πολύ υψηλά ποσοστά και φαίνεται ότι η στρατηγική του καναλιού να επαναφέρει το δίδυμο και την εκπομπή στην πρωινή ζώνη απέδωσε.

Στο μεσημέρι, το ΡΙΚ με την εκπομπή «Από Μέρα σε Μέρα» κινήθηκε σε χαμηλά ποσοστά στο γενικό σύνολο, ενώ στα δυναμικά κοινά κατέγραψε και 0,0%, ενώ στον ΑΝΤ1 το «Μέρα Μεσημέρι» με τον Νικήτα Κυριάκου παρουσίασε ισχυρή εικόνα στο γενικό σύνολο, αγγίζοντας το 24,7% και στα δυναμικά περιορίστηκε στο 17,4%.

Το «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ κινήθηκε στο γενικό σύνολο από 3,4% έως 8,7%, ενώ στα δυναμικά κοινά κυμάνθηκε από 1,9% έως 9,6%. Η εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» με την Κάτια Σάββα κατέγραψε ποσοστά από 12,8% έως 19,4% στο γενικό σύνολο και από 4,3% έως 15,3% στο δυναμικό κοινό.

Τέλος, το Omega με την εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» κατέγραψε χαμηλά ποσοστά, με 2,4% έως 7,5% στο γενικό σύνολο και 0,5% έως 4,4% στα δυναμικά κοινά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρη η ζώνη του καναλιού από νωρίς το πρωί κατέγραφε μηδενικά ποσοστά (με 0,0% στα περισσότερα τέταρτα).

Η εικόνα της πρεμιέρας δείχνει ότι στα πρωινά, η μάχη θα δοθεί κυρίως ανάμεσα σε «Πρωτοσέλιδο» και «Alpha Καλημέρα». Στα μεσημεριανά, το «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1 και η «Αlpha Ενημέρωση» διατηρούν τα σκήπτρα στο γενικό σύνολο, αλλά το ενδιαφέρον παραμένει χαμηλό στα δυναμικά κοινά.