Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουH άνεση, η ποιότητα και το στυλ στα χέρια σας, εύκολα και γρήγορα με το νέο e-shop της Bed and Bath στην Κύπρο www.bedandbath.com.cy
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

H άνεση, η ποιότητα και το στυλ στα χέρια σας, εύκολα και γρήγορα με το νέο e-shop της Bed and Bath στην Κύπρο www.bedandbath.com.cy

 02.09.2025 - 18:09
H άνεση, η ποιότητα και το στυλ στα χέρια σας, εύκολα και γρήγορα με το νέο e-shop της Bed and Bath στην Κύπρο www.bedandbath.com.cy

Η Bed and Bath, το πιο αξιόπιστο όνομα στα ποιοτικά και στυλάτα λευκά είδη και εισαγώμενα στρώματα,  λανσάρει το ολοκαίνουργιο ηλεκτρονικό της κατάστημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία αγορών στα χέρια σας.

 Το νέο εύκολόχρηστο και φιλικό ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απλό στην πλοήγηση, ασφαλές και προσφέρει γρήγορη παράδοση σε όλη την Κύπρο, εξασφαλίζοντας ότι τα αγαπημένα σας προϊόντα φτάνουν κοντά σας γρήγορα και με ασφάλεια.

Οι αγοραστές μπορούν τώρα να εξερευνήσουν μια απίστευτη συλλογή από πετσέτες, σεντόνια,σκεπάσματα και κουβέρτες Cannon USA, γνωστά για την εξαιρετική τους ποιότητα και το διαχρονικό τους στυλ.

Ανακαλύψτε επίσης τις νέες παραλαβές και νέες συλλογές σε όλες τις κατηγορίες,  με μοντέρνα και πιό διαχρονικά μοτίβα, απαλές υφές με έμφαση στην κομψότητα και την ποιότητα - όλα με έκπτωση έως και 40% για λίγες μέρες ακόμα!

 

Εξερευνήστε την αποκλειστική συλλογή μαξιλαριών μας, προσεκτικά επιμελημένη για να υποστηρίζει τον καλύτερο ύπνο, από αφρό μνήμης έως υποαλλεργικά μαξιλάρια. Το σωστό μαξιλάρι είναι απαραίτητο για έναν ξεκούραστο, υγιή ύπνο - και εμείς έχουμε το ιδανικό για εσάς.

Τα Bed and Bath φημίζονται επίσης για την επιλεγμένη συλλογή εισαγόμενων στρωμάτων και κρεβατιών, σχεδιασμένων για να προσφέρουν ανώτερη άνεση και υποστήριξη.

Παράλληλα η εξειδικευμένη Αμερικάνικη διεθνούς φήμης σειρά στρωμάτων και μαξιλαριών νέας τεχνολογίας Bedgear βρίσκετα αποκλειστικά στα Bed and Bath που αξίζει να δείτε.

Εξερευνήστε τις ειδικές προσφορές μας και αναβαθμίστε την ζωή  σας με προϊόντα που συνδυάζουν πολυτέλεια, λειτουργικότητα και προσιτή τιμή στα φυσικά μας καταστήματα σε Λευκωσία και Λεμεσό και στο www.bedandbath.com.cy.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο
Συγκλονίζουν οι φίλοι του Ανδρέα Λοϊζου που έχασε τη ζωή του στο «ορφανό» θανατηφόρο του 2012: «Οι ψύχες μας εμείναν μες την γέφυρα» - Δείτε φωτογραφία
Ένα γνωστό ταβερνάκι στη Λεμεσό «κατεβάζει ρολά» μετά από εννέα χρόνια - «Κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή»
Τραγικός θάνατος για 45χρονη Ρωσίδα ανήμερα των γενεθλίων της: Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie
Συγκινητικό Βίντεο: Δάκρυα χαράς στο Μακάρειο - Η Κυριακή χτύπησε το καμπανάκι της νίκης
Γιώργος Μαζωνάκης στο Instagram: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από τους Ουρανούς στα Παρκέ - Η Zela Aviation Επίσημος Χορηγός της Ανόρθωσης Αμμοχώστου BC

 02.09.2025 - 18:03
Επόμενο άρθρο

Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

 02.09.2025 - 18:21
Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

Ξεχωριστές συναντήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα της ΑΤΑ, σύμφωνα με όσα είπαν στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας και ο ΓΓ της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

  •  02.09.2025 - 18:21
Ζήτησαν ανάληψη ευθυνών για το Βασιλικό οι Βουλευτές - «Δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε αοριστολογίες»

Ζήτησαν ανάληψη ευθυνών για το Βασιλικό οι Βουλευτές - «Δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε αοριστολογίες»

  •  02.09.2025 - 15:37
Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

  •  02.09.2025 - 17:56
Στο τραπέζι Εθνικό Ταμείο για απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών – Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή

Στο τραπέζι Εθνικό Ταμείο για απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών – Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή

  •  02.09.2025 - 17:49
Βρέθηκε το κόλπο: Το ChatGPT σου δείχνει ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram

Βρέθηκε το κόλπο: Το ChatGPT σου δείχνει ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram

  •  02.09.2025 - 15:05
Θρίλερ στην Ελλάδα με τον θάνατο 22χρονου από τραύμα με μαχαίρι στον λαιμό - «Τον έφαγαν» φώναζε ο αδελφός του

Θρίλερ στην Ελλάδα με τον θάνατο 22χρονου από τραύμα με μαχαίρι στον λαιμό - «Τον έφαγαν» φώναζε ο αδελφός του

  •  02.09.2025 - 16:03
Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

  •  02.09.2025 - 17:00
Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία

Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία

  •  02.09.2025 - 18:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα