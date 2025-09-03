ΔΗΣΥ: Έντονη αντιπαράθεση για την πρακτική άσκηση φοιτητών ψυχολογίας στην Κύπρο

Η Ομάδα Παραγωγής Πολιτικής Υγείας του Δημοκρατικού Συναγερμού, με επίσημη ανακοίνωσή της, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η στάση του Υπουργείου έρχεται σε αντίθεση με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Όπως σημειώνεται, η αποδοχή όλων των πρακτικών ασκήσεων «χωρίς έλεγχο εξειδίκευσης» όχι μόνο απαξιώνει το επάγγελμα του ψυχολόγου, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ως Ομάδα Παραγωγής Πολιτικής Υγείας του Δημοκρατικού Συναγερμού και ως επαγγελματίες υγείας, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών ψυχολογίας στην Κύπρο.

Η υφιστάμενη νομοθεσία (Ν.68(I)/1995 περί Εγγραφής Ψυχολόγων) δεν προσδιορίζει επαρκώς την έννοια της πρακτικής άσκησης, επιτρέποντας την πραγματοποίησή της σε οποιονδήποτε χώρο, χωρίς να διασφαλίζεται η σύνδεσή της με την εξειδίκευση του κάθε φοιτητή. Ωστόσο, η προτεινόμενη τροποποίηση από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, εισάγοντας την υποχρέωση η πρακτική άσκηση να διεξάγεται σε χώρους ανάλογους με την ειδικότητα που επιδιώκει ο κάθε φοιτητής (π.χ. σχολικοί ψυχολόγοι σε σχολεία, κλινικοί ψυχολόγοι σε νοσοκομεία, δικανικοί ψυχολόγοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα) .

Η ανάγκη αυτής της θεσμικής θωράκισης εδράζεται και στο Ενωσιακό Δίκαιο. Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ιδίως άρθρα 3 και 4) καθορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την ποιότητα και την επάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Η Σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2014 (2014/C 88/01) σχετικά με το ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ενιαία και αξιόπιστα κριτήρια, αποφεύγοντας «ψεύτικες» πρακτικές ασκήσεις που δεν προσφέρουν πραγματική εμπειρία.

Περαιτέρω, η νέα Οδηγία 2024/0068 (COD) της ΕΕ για την Πρακτική Άσκηση, τονίζει την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής ρύθμισης, που θα εξασφαλίζει ότι η πρακτική δεν θα είναι προσχηματική, αλλά θα συνδέεται με πραγματικούς μαθησιακούς και επαγγελματικούς στόχους .

Η επιστολή του Υπουργού Υγείας προς το Συμβούλιο Ψυχολόγων, με την οποία ζητείται η γενικευμένη αποδοχή όλων των πρακτικών ασκήσεων χωρίς έλεγχο εξειδίκευσης, βρίσκεται σε αντίθεση με το πνεύμα τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας . Η θέση αυτή όχι μόνο δεν προστατεύει τη δημόσια υγεία, αλλά υποβαθμίζει το κύρος του επαγγέλματος του ψυχολόγου και εξυπηρετεί συμφέροντα εις βάρος των ασθενών και της κοινωνίας.

Είναι αδιανόητο να διορίζονται σε σχολεία ψυχολόγοι που δεν έχουν εκπαιδευτεί ποτέ σε σχολικό περιβάλλον ή να χαρακτηρίζονται «κλινικοί ψυχολόγοι» χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή με ασθενείς σε νοσοκομειακές δομές. Πρόκειται για πρακτική που παραβιάζει την Αρχή της Αναλογικότητας και την Αρχή της Ισότητας όπως κατοχυρώνονται στον Ν.158(I)/1999 περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη:

Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι εξειδικευμένη και στοχευμένη, συνδεδεμένη άμεσα με την ειδικότητα του ψυχολόγου.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και όχι πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.

Η Κύπρος οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και συστάσεις, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπιστία του επαγγέλματος.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αναθεωρήσει τη θέση του και να συνεργαστεί με το Συμβούλιο Ψυχολόγων για την εφαρμογή ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού πλαισίου πρακτικής άσκησης. Η προστασία της δημόσιας υγείας και η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να αποτελούν τον υπέρτατο γνώμονα κάθε απόφασης.