ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΓ ΟΗΕ: Διόρισε τον Καρίμ Ντιανιέ Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 03.09.2025 - 20:01
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Κασίμ Ντιανιέ από τη Σενεγάλη ως νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Ανακοίνωση από το Γραφείο του κ. Γκουτέρες, την οποία ανέγνωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των ΜΜΕ ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ, αναφέρει πως ο Σενεγαλέζος διπλωμάτης διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ από τον Καναδά, "στον οποίο ο Γενικός Γραμματέας είναι βαθιά ευγνώμων για την ισχυρή ηγεσία και την αφοσιωμένη υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του".

Όπως αναφέρεται, ο κ. Ντιανιέ  διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στις διεθνείς υποθέσεις και σε ανώτατες θέσεις ηγεσίας εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Αυτήν την περίοδο υπηρετεί ως Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Μόνιμος Συντονιστής στη Μάλι, καθήκοντα που ανέλαβε τον Οκτώβριο 2024. Νωρίτερα το 2024, υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Αφρική και το Σαχέλ (UNOWAS). Από το 2021 έως το 2024 διετέλεσε Αναπληρωτής Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για την Προστασία και τις Επιχειρήσεις στην Αποστολή Σταθεροποίησης του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO).

Διετέλεσε Διευθυντής της Μονάδας Πολιτικών, Ειρηνευτικών, Ανθρωπιστικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Εκτελεστικό Γραφείο του Γενικού Γραμματέα (2017-2021). Διετέλεσε επίσης Περιφερειακός Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Καραϊβική (2017), Εκπρόσωπος της Υ.Α. στο Καμερούν (2015-2016) και στη Λιβερία (2014-2015), καθώς και Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στο Πακιστάν (2009-2011). Μεταξύ 2011 και 2013 διετέλεσε Επικεφαλής της Υπηρεσίας Διακυβέρνησης και Εταιρικών Σχέσεων και Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής στην έδρα της Υ.Α. στη Γενεύη. Στην αρχή της καριέρας του εργάστηκε με την Υ.Α. στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη Ρουάντα, την Κένυα και τη Σομαλία.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τεχνών στις Σύγχρονες Γλώσσες από το Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop της Ντακάρ, Σενεγάλη, και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τεχνών στις Διεθνείς Σχέσεις από τη Νομική και Διπλωματική Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και τη γλώσσα γουόλοφ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

