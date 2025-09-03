Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της στο διαμέρισμα και εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τη 34χρονη γυναίκα βρήκε νεκρή ο σύζυγό της όταν επέστρεψε στο σπίτι τους στην οδό Σκρα.

Νεκρό και το νεογνό

Η γυναίκα φαίνεται να είχε κόψει μόνη της τον ομφάλιο λώρο και το νεογνό ήταν και αυτό νεκρό δίπλα της.

Μέσα στα διαμέρισμα που έγιναν όλα αυτά ήταν και τα άλλα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας.

Στο σημείο έχει πάει ιατροδικαστής.

Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα Ελληνίδα, περίμενε να γεννήσει τις επόμενες ημέρες ωστόσο κάτι συνέβη και γέννησε πρόωρα.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η τραγωδία.

Το ένα σενάριο που εξετάζεται είναι κάτι να συνέβη στη γυναίκα και μην πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν.