ΤΟΜ: Προσπάθειες για επίλυση τεχνικού προβλήματος στην ανανέωση αδειών κυκλοφορίας

Το θέμα, αναφέρει σε ανακοίνωση, εντοπίστηκε από την πρώτη στιγμή και οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα του μηχανογραφικού συστήματος.

"Το πρόβλημα παρουσιάστηκε σε περιόδους με αυξημένη επισκεψιμότητα, κυρίως κατά την έναρξη των ανανεώσεων αδειών κυκλοφορίας, καθώς και τις τελευταίες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας της περιόδου", αναφέρει.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σημειώνει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θέμα αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις ανανέωσης αδειών και το ΤΟΜ επικοινώνησε εξαρχής με πολίτες που αντιμετώπισαν το πρόβλημα και προχώρησε στη διόρθωση.

"Όσοι πολίτες τυχόν έχουν το ίδιο θέμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected], ώστε να επιλυθεί άμεσα το θέμα της άδειας κυκλοφορίας και το Τμήμα να επικοινωνήσει με την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία", αναφέρεται.