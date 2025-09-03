Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚύπροςΤΟΜ: Προσπάθειες για επίλυση τεχνικού προβλήματος στην ανανέωση αδειών κυκλοφορίας
ΚΥΠΡΟΣ

ΤΟΜ: Προσπάθειες για επίλυση τεχνικού προβλήματος στην ανανέωση αδειών κυκλοφορίας

 03.09.2025 - 23:57
ΤΟΜ: Προσπάθειες για επίλυση τεχνικού προβλήματος στην ανανέωση αδειών κυκλοφορίας

Διευκρινίσεις σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας 'Φιλελεύθερος' για πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη διαδικασία έκδοσης αδειών κυκλοφορίας, δίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Το θέμα, αναφέρει σε ανακοίνωση, εντοπίστηκε από την πρώτη στιγμή και οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα του μηχανογραφικού συστήματος.

"Το πρόβλημα παρουσιάστηκε σε περιόδους με αυξημένη επισκεψιμότητα, κυρίως κατά την έναρξη των ανανεώσεων αδειών κυκλοφορίας, καθώς και τις τελευταίες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας της περιόδου", αναφέρει.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σημειώνει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το  θέμα αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις ανανέωσης αδειών και το ΤΟΜ επικοινώνησε εξαρχής με πολίτες που αντιμετώπισαν το πρόβλημα και προχώρησε στη διόρθωση.

"Όσοι πολίτες τυχόν έχουν το ίδιο θέμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected], ώστε να επιλυθεί άμεσα το θέμα της άδειας κυκλοφορίας και το Τμήμα να επικοινωνήσει με την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία", αναφέρεται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστατωμένοι οι γονείς: Υπό την σκιά της παναπεργίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – Ποιες διευθετήσεις θα γίνουν
Ελλάδα: Γυναίκα γέννησε μόνη της στο διαμέρισμα και εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό
ΠτΔ: Η ΚΔ καταξιώνεται ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας
ΓΓ ΟΗΕ: Διόρισε τον Καρίμ Ντιανιέ Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ
ΔΗΣΥ: Έντονη αντιπαράθεση για την πρακτική άσκηση φοιτητών ψυχολογίας στην Κύπρο
Τραγωδία στη Λεμεσό: 51χρονος Ελληνοκύπριος εντοπίστηκε αναίσθητος σε παραλία
Αλεξάνδρα Νίκα: Απέβαλε το 2ο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αννίτα Δημητρίου: Το σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να δώσει και κίνητρα μετεγκατάστασης

 03.09.2025 - 23:35
Επόμενο άρθρο

Τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των «16» στο EuroBasket 2025

 04.09.2025 - 00:02
ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

  •  03.09.2025 - 20:09
ΓΓ ΟΗΕ: Διόρισε τον Καρίμ Ντιανιέ Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ

ΓΓ ΟΗΕ: Διόρισε τον Καρίμ Ντιανιέ Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  •  03.09.2025 - 20:01
Τραγωδία στη Λεμεσό: 51χρονος Ελληνοκύπριος εντοπίστηκε αναίσθητος σε παραλία

Τραγωδία στη Λεμεσό: 51χρονος Ελληνοκύπριος εντοπίστηκε αναίσθητος σε παραλία

  •  03.09.2025 - 21:40
Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι: Να έρθει στη Μόσχα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι: Να έρθει στη Μόσχα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ

  •  03.09.2025 - 18:37
Θα μπορούσε να είχε γίνει τραγωδία: Προκάλεσε ατύχημα - 33χρονη συνελήφθη με αλκοτέστ-ρεκόρ

Θα μπορούσε να είχε γίνει τραγωδία: Προκάλεσε ατύχημα - 33χρονη συνελήφθη με αλκοτέστ-ρεκόρ

  •  03.09.2025 - 17:27
Ελλάδα: Γυναίκα γέννησε μόνη της στο διαμέρισμα και εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό

Ελλάδα: Γυναίκα γέννησε μόνη της στο διαμέρισμα και εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό

  •  03.09.2025 - 23:14
Εξαφάνισαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν – Γιατί δεν άφησαν ούτε μια στάλα ιδρώτα

Εξαφάνισαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν – Γιατί δεν άφησαν ούτε μια στάλα ιδρώτα

  •  03.09.2025 - 20:57
Αλεξάνδρα Νίκα: Απέβαλε το 2ο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Αλεξάνδρα Νίκα: Απέβαλε το 2ο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

  •  03.09.2025 - 21:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα