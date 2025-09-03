Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου: Το σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να δώσει και κίνητρα μετεγκατάστασης

 03.09.2025 - 23:35
Αννίτα Δημητρίου: Το σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να δώσει και κίνητρα μετεγκατάστασης

Ουσιαστικά και εμπράκτως συνεχίζουμε, όχι μόνο ως ΔΗΣΥ, αλλά ως άτομα που γνοιάζονται για τους συμπολίτες μας, να βρισκόμαστε παρά τω πλευρώ των πυρόπληκτων, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία παρακάθισε σε σύσκεψη, το απόγευμα της Τετάρτης, στην Πάχνα, με μέλη των κοινοτικών συμβουλίων που πλήγηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου, στην ορεινή Λεμεσό.

Νωρίτερα, η Πρόεδρος και στελέχη του κόμματος, παρέδωσαν σχολικά είδη σε παιδιά που φοιτούν σε σχολεία των κοινοτήτων, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εκστρατείας  του ΔΗΣΥ Λεμεσού, «Παρέ-Δωσέ χαρά στα παιδιά».

Σε δηλώσεις της, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε πως, ως ΔΗΣΥ, «τηρήσαμε το λόγο μας και το ότι είμαστε εδώ για ακόμα μια φορά, όχι μόνο το διάστημα που έγινε αυτή η καταστροφή, αλλά και τις επόμενες μέρες, έχει περισσότερη και μεγαλύτερη σημασία, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν ότι είμαστε δίπλα τους, μέχρι να μπορέσουν να αποζημιωθούν, είτε να βοηθηθούν, είτε να αποκατασταθεί η περιοχή, που αυτός είναι και ο σκοπός».

Συνεχάρη επίσης τους συναδέλφους της, όλους τους εθελοντές και οργανωμένα σύνολα, «γιατί είναι πραγματικά φοβερή η ανταπόκριση του κόσμου και της οργανωμένης πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση».

Σημειώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε η Κυβέρνηση και επιθυμεί να γνωρίζει τι εκκρεμεί, η κ. Δημητρίου είπε πως «έχουν γίνει πράγματα, δεν είμαστε ισοπεδωτικοί, τα παρακολουθούμε ακριβώς, και προκύπτουν νέα ζητήματα στην πορεία, που αυτά βεβαίως θα διαβιβαστούν στην αρμόδια εκτελεστική εξουσία, στα αρμόδια Υπουργεία, για να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό».

Ερωτηθείσα αν έχει εντοπίσει νέα ζητήματα από την προηγούμενη επίσκεψη της στην περιοχή, είπε πως αυτά αφορούν «τα χρονοδιαγράμματα, για παράδειγμα που πρέπει να έχουμε μια καταληκτική ημερομηνία».

Επιπρόσθετα, συνέχισε, «είναι το γεγονός ότι τώρα το σχέδιο αποκατάστασης θα πρέπει, λίγο πολύ,  να λάβει υπόψη το γεγονός ότι έχουν καταστραφεί περιοχές και πώς θα δοθούν παράλληλα, πέραν της αποζημίωσης, συγκεκριμένα κίνητρα για να μπορέσουν, όχι μόνο οι άνθρωποι που κατοικούν, αλλά και περισσότεροι ίσως, να μετεγκατασταθούν».

Αναφέρθηκε δε στον μη εντοπισμό κάποιων ιδιοκτητών που βρίσκονται στο εξωτερικό και την υπόδειξη των κοινοταρχών για το πώς θα αντιμετωπιστεί η απαγόρευση παρέμβασης σε ιδιωτική περιουσία.

«Είναι μικρά μικρά τέτοια θέματα που έχουν τη μεγάλη σημασία τους», είπε ενώ έκανε, παράλληλα, αναφορά σε ζητήματα που προκύπτουν με ασφαλιστικές εταιρείες «γιατί ακούσαμε αυτό το εξωφρενικό, να υπάρχει ασφάλεια, να ανακοινώνεται ότι θα δοθεί ασφάλεια, αλλά αυτή να λέγεται ότι θα κρατηθεί για σκοπούς δανειακών υποχρεώσεων, τη στιγμή που αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα χρειάζονται για να κτίσουν το σπίτι τους».

 Τόνισε, επί τούτου, πως «δεν μπορεί να υπάρχει ταυτοποίηση με όποια άλλη δανειακή υποχρέωση ταυτοχρόνως υπάρχει, αφού αυτά τα χρήματα χρειάζονται ακριβώς για το σκοπό τον οποίον υπήρχε και η σύμβαση της ασφάλειας».

« Άρα είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς αυτά τα μικρά, που αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές μπορεί να είναι και θέμα συνεννόησης, αλλά να μην ξεχνάμε και τον παρονομαστή ότι θα θέλουμε να γνωρίζουν οι κοινότητες ακριβώς σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε άλλη επείγουσα κατάσταση, αυτή τη φορά να ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το πλάνο, πώς προχωρούμε, ποιος είναι υπεύθυνος και γιατί και όποια κενά ή αδυναμίες παρουσιάστηκαν, αυτές να αντιμετωπιστούν», συμπλήρωσε.

Κληθείσα να αναφερθεί στην συζήτηση που επίσης είχε με μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είπε πως «είναι και προς το δικό τους όφελος και θέλουν και οι ίδιοι, με τις δικές τους τοποθετήσεις αλλά και προς όφελος όλων, να γνωρίζουμε κενά, αδυναμίες και να βελτιωθούν».

Αυτός είναι ο ρόλος και της Βουλής των Αντιπροσώπων, αυτός είναι ο ρόλος και ως βουλευτές και ως ΔΗΣΥ, αυτός είναι ο ρόλος της οργανωμένης πολιτείας, υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και διαμήνυσε ότι «εντοπίζουμε, παραδεχόμαστε, διορθώνουμε, προχωράμε παρακάτω με αποφάσεις και αποφασιστικότητα».

