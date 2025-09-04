Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος

 04.09.2025 - 06:18
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος

Στη σύλληψη 23χρονου προχώρησε τα ξημερώματα σήμερα (04/09) η Αστυνομία, στη Λεμεσό, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση τραυματισμού 28χρονου με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1:00 π.μ. σήμερα, μετά από σχετική πληροφορία, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε δρόμο της Λεμεσού, τον 28χρονο, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, στο χέρι και στο στήθος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάτρηση πνεύμονα και πνευμοθώρακα και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίλημμα για φοιτητές: Δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο; - Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
Πληροφορίες «Τ» - Διορισμοί στην εκπαίδευση: Θα καταργηθεί ο Κατάλογος Διοριστέων το 2027;
Έρχεται φθινόπωρο: Πέφτει η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος
Ζαχάροβα: Απολύτως απαράδεκτες οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητάει ο Ζελένσκι
11 χτυπήματα σε 45 μέρες – Χειροπέδες σε 43χρονο για διαρρήξεις σε ξενοδοχείο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των «16» στο EuroBasket 2025

 04.09.2025 - 00:02
Επόμενο άρθρο

Έρχεται φθινόπωρο: Πέφτει η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

 04.09.2025 - 06:27
Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προέβη σε δηλώσεις που φωτίζουν τρεις παράλληλες και ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις: Την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, το έργο στο Βασιλικό και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, όμως, αναδεικνύονται ερωτήματα για την πραγματική πολιτική βούληση, τη διοικητική επάρκεια και την αξιοπιστία των θεσμών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

  •  04.09.2025 - 06:33
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος

Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος

  •  04.09.2025 - 06:18
Πληροφορίες «Τ» - Διορισμοί στην εκπαίδευση: Θα καταργηθεί ο Κατάλογος Διοριστέων το 2027;

Πληροφορίες «Τ» - Διορισμοί στην εκπαίδευση: Θα καταργηθεί ο Κατάλογος Διοριστέων το 2027;

  •  04.09.2025 - 06:35
11 χτυπήματα σε 45 μέρες – Χειροπέδες σε 43χρονο για διαρρήξεις σε ξενοδοχείο

11 χτυπήματα σε 45 μέρες – Χειροπέδες σε 43χρονο για διαρρήξεις σε ξενοδοχείο

  •  04.09.2025 - 06:52
Δίλημμα για φοιτητές: Δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο; - Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

Δίλημμα για φοιτητές: Δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο; - Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

  •  04.09.2025 - 06:38
Έρχεται φθινόπωρο: Πέφτει η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Έρχεται φθινόπωρο: Πέφτει η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

  •  04.09.2025 - 06:27
Ζαχάροβα: Απολύτως απαράδεκτες οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητάει ο Ζελένσκι

Ζαχάροβα: Απολύτως απαράδεκτες οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητάει ο Ζελένσκι

  •  04.09.2025 - 06:46
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου

  •  04.09.2025 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα