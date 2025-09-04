Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1:00 π.μ. σήμερα, μετά από σχετική πληροφορία, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε δρόμο της Λεμεσού, τον 28χρονο, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, στο χέρι και στο στήθος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάτρηση πνεύμονα και πνευμοθώρακα και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.