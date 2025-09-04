Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται φθινόπωρο: Πέφτει η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

 04.09.2025 - 06:27
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη σύντομη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Μετά το μεσημέρι, τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, μικρή πτώση αναμένεται για το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμανθεί κατά το τριήμερο κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προέβη σε δηλώσεις που φωτίζουν τρεις παράλληλες και ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις: Την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, το έργο στο Βασιλικό και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, όμως, αναδεικνύονται ερωτήματα για την πραγματική πολιτική βούληση, τη διοικητική επάρκεια και την αξιοπιστία των θεσμών.

