Δίλημμα για φοιτητές: Δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο; - Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 04.09.2025 - 06:38
Τα δημόσια πανεπιστήμια στην Κύπρο ανοίγουν τις πόρτες τους ενώ πριν λίγες μέρες βγήκαν και τα αποτελέσματα για εισαγωγή στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και τα νέα πανεπιστήμια από τρίτες χώρες που θα προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και ένα κυπριακό.

Αποτέλεσμα είναι οι φοιτητές να βρίσκονται σε δίλημμα για τον χώρο και κλάδο σπουδών τους.

Μιλώντας στο ThemaOnline, o Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Συμβούλων (ΚΣΕΣ), Δρ. Άδωνης Αμερικάνος, αναλύει τους λόγους γιατί κανείς να επιλέξει ιδιωτικό αντί δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο.

Αναλυτικά οι λόγοι

1. Δεν εξασφάλισε θέση στο Δημόσιο ή και στον κλάδο που τον ενδιαφέρει, δεν μπορεί να πάει στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο οπότε καταλήγει σε ιδιωτικό κολλέγιο ή πανεπιστήμιο στην Κύπρο

2. Άλλαξε γνώμη και θέλει να σπουδάσει κάτι άλλο

3. Τα κριτήρια εισδοχής σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο έχει να κάνει σχέση με τα μαθήματα και τον βαθμό πρόσβασης ενώ στο ιδιωτικό είναι πιο εύκολη η πρόσβαση καθώς είναι πιο ευρώ το φάσμα των μαθήματων που γίνονται αποδεκτά, όπως γίνεται στην περίπτωση της Νομικής

4. Μπορεί πολύ απλά ο κλάδος που θέλει να μην προσφέρεται από δημόσιο πανεπιστήμιο.

5. Μπορεί να θέλει να διδαχθεί εξολοκλήρου στα αγγλικά οπότε να επιλέξει ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

6. Θέλει να σπουδάσει στην πόλη του και όχι στην πόλη που πέρασε. Είναι και καλός μαθητής και μπορεί να πάρει κάποια υποτροφία στο ιδιωτικό.

7. Μπορεί να ακολουθήσει επαγγελματικό ή τεχνικό κλάδο αντί ακαδημαϊκό όμως αισθητικός ή μηχανικός αυτοκινήτων ή γραμματειακές σπουδές θα πάει σε ένα ιδιωτικό κολλέγιο καθώς μόνο εκεί προσφέρονται.

Τι γίνεται όμως αν έχει ήδη περάσει στο δημόσιο αλλά έχει την ευκαιρία να πάει και στο ιδιωτικό;

Σύμφωνα με τον Άδωνη Αμερικάνο, συνήθως προτιμάται το δημόσιο πανεπιστήμιο καθώς δεν υπάρχουν δίδακτρα και στις κατατάξεις των πανεπιστήμιων τουλάχιστον το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πιο ψηλά από τα ιδιωτικά. Τώρα σημαντικό λόγο παίζει η τοποθεσία, που υπάρχουν άτομα που θέλουν να ζήσουν μαζί με τους γονείς τους για να εξοικονομήσουν χρήματα ή θέλουν ζήσουν μακριά από τους γονείς τους για να ζήσουν άνετα τη φοιτητική ζωή.

Ο πιο συχνός λόγος πάντως σύμφωνα με τον ίδιο για να φοιτήσει κάποιος σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι επειδή δεν εξασφάλισε θέση στο δημόσιο.

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προέβη σε δηλώσεις που φωτίζουν τρεις παράλληλες και ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις: Την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, το έργο στο Βασιλικό και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, όμως, αναδεικνύονται ερωτήματα για την πραγματική πολιτική βούληση, τη διοικητική επάρκεια και την αξιοπιστία των θεσμών.

