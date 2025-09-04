Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου

 04.09.2025 - 06:42
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου

Σήμερα Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Ερμιόνη, Ερμίνα,
  • Μωυσής, Μωσής,
  • Μωυσία, Μωσία,
  • Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα,
  • Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης,
  • Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς.

Αγία Ερμιόνη κόρη του αποστόλου Φιλίππου

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του αποστόλου Φιλίππου, που είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα και αφοσιώθηκε στο αποστολικό έργο.

Όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα στην Έφεσο για να συναντήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βρήκε αντ’ αυτού, που είχε αποβιώσει, τον μαθητή του Πετρώνιο, από τον οποίο διδάχτηκε και στηρίχτηκε περισσότερο στο ευαγγελικό έργο. Λέγεται μάλιστα, ότι κάποτε από την Έφεσο πέρασε ο Τραϊανός για να πάει να πολεμήσει τους Πέρσες, και άκουσε πολλά για το προφητικό χάρισμα της Ερμιόνης. Την κάλεσε λοιπόν για να προφητεύσει γι αυτόν. Η Ερμιόνη του είπε ότι θα νικήσει τους Πέρσες, αλλά τη βασιλεία των Ρωμαίων θα καταλάβει ο γαμπρός του Αδριανός, που πράγματι έγινε.

Επειδή η προφητεία επαληθεύτηκε, ο Τραϊανός διέταξε και βασάνισαν σκληρά την Ερμιόνη. Κατόπιν την παρέδωσε στους δήμιους για να τη θανατώσουν, αλλά αυτοί πίστεψαν στον Χριστό και την άφησαν ελεύθερη. Έτσι η Ερμιόνη πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στην Έφεσο.

