11 χτυπήματα σε 45 μέρες – Χειροπέδες σε 43χρονο για διαρρήξεις σε ξενοδοχείο

Ο 43χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν σε ξενοδοχείο στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 43χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε έντεκα υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείου που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 18 Ιουλίου – και 1η Σεπτεμβρίου, 2025.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.