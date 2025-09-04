Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

11 χτυπήματα σε 45 μέρες – Χειροπέδες σε 43χρονο για διαρρήξεις σε ξενοδοχείο

 04.09.2025 - 06:52
Στη σύλληψη 43χρονου προχώρησε χθες το απόγευμα η Αστυνομία, σε σχέση με σειρά διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν σε ξενοδοχείο στην επαρχία Αμμοχώστου.

Ο 43χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν σε ξενοδοχείο στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 43χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε έντεκα υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείου που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 18 Ιουλίου – και 1η Σεπτεμβρίου, 2025.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

