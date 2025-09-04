Φονική πυρκαγιά: Οι πρώτες ενδείξεις από το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Η διαφορά με την έκθεση των Αμερικάνων

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι πολύ σύντομα θα ετοιμαστεί και η έκθεση η οποία θα συνοδεύει το πόρισμα. Στην συνέχεια πρόσθεσε, το πόρισμα θα παραδοθεί στην Αστυνομία.

Ο κύριος Κεττής τόνισε ότι η Επιτροπή που ετοίμασε το πόρισμα, λαμβάνοντας υπόψη μαρτυρίες, καταθέσεις και την αυτοψία που έγινε στο σημείο της πυρκαγιάς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, πιθανόν, η φωτιά να τέθηκε κακόβουλα.

Σημείωσε ότι με βάση το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο, η πυρκαγιά να προκλήθηκε με χρήση, τοποθέτηση ή απόρριψη αποτσίγαρου. Ο κύριος Κεττής ανέφερε ακόμη, ότι σε κάποιο σημείο της έρευνας των ξένων εμπειρογνωμόνων, σημειώνεται ότι ελλείψει μαρτυριών, ενδεχομένως να υπήρξε και κακόβουλη πράξη.

Ο κύριος Κεττής υπέδειξε ότι το σημείο μηδέν είναι πολύ κοντά στον σκυβαλότοπο και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ