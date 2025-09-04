Ecommbx
ΑρχικήΚοινωνίαΦονική πυρκαγιά: Οι πρώτες ενδείξεις από το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Η διαφορά με την έκθεση των Αμερικάνων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φονική πυρκαγιά: Οι πρώτες ενδείξεις από το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Η διαφορά με την έκθεση των Αμερικάνων

 04.09.2025 - 09:31
Φονική πυρκαγιά: Οι πρώτες ενδείξεις από το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Η διαφορά με την έκθεση των Αμερικάνων

Έτοιμο είναι το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Ορεινή Λεμεσό.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι πολύ σύντομα θα ετοιμαστεί και η έκθεση η οποία θα συνοδεύει το πόρισμα. Στην συνέχεια πρόσθεσε, το πόρισμα θα παραδοθεί στην Αστυνομία.

Ο κύριος Κεττής τόνισε ότι η Επιτροπή που ετοίμασε το πόρισμα, λαμβάνοντας υπόψη μαρτυρίες, καταθέσεις και την αυτοψία που έγινε στο σημείο της πυρκαγιάς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, πιθανόν, η φωτιά να τέθηκε κακόβουλα.

Σημείωσε ότι με βάση το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο, η πυρκαγιά να προκλήθηκε με χρήση, τοποθέτηση ή απόρριψη αποτσίγαρου. Ο κύριος Κεττής ανέφερε ακόμη, ότι σε κάποιο σημείο της έρευνας των ξένων εμπειρογνωμόνων, σημειώνεται ότι ελλείψει μαρτυριών, ενδεχομένως να υπήρξε και κακόβουλη πράξη.

Ο κύριος Κεττής υπέδειξε ότι το σημείο μηδέν είναι πολύ κοντά στον σκυβαλότοπο και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προέβη σε δηλώσεις που φωτίζουν τρεις παράλληλες και ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις: Την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, το έργο στο Βασιλικό και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, όμως, αναδεικνύονται ερωτήματα για την πραγματική πολιτική βούληση, τη διοικητική επάρκεια και την αξιοπιστία των θεσμών.

