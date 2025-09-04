Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό λόγω προσωπικών διαφορών – Πρώην συγκάτοικοι θύμα και δράστης

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα η δημοσιογράφος Έρικα Καβάζη, ο 28χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος γύρω στη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης (04/09) και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγινε ραφή των τραυμάτων που φέρει στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματος του από αιχμηρό αντικείμενο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σοβαρή αλλά εκτός κίνδυνου.

Για την πιο πάνω υπόθεση προέκυψε μαρτυρία εναντίον 23χρονου του οποίου οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες. Όπως φαίνεται οι δύο τους είναι πρώην συγκάτοικοι σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, με αφορμή προσωπικές διαφορές που έχουν μεταξύ τους, ο ένας μετέβη στο σημείο, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.