ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στυλιανός Καλλιανώτης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 04.09.2025 - 09:28
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στυλιανός Καλλιανώτης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Στυλιανού Καλλιανώτη.

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής - Τεμπριά, Λευκωσία, 05/09/2025, ώρα 16:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15.45

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τη μνήμη του πατέρα μας για τους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Τεμπριάς και Παναγίας Ιαματικής Καλλιανών.

 

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προέβη σε δηλώσεις που φωτίζουν τρεις παράλληλες και ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις: Την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, το έργο στο Βασιλικό και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, όμως, αναδεικνύονται ερωτήματα για την πραγματική πολιτική βούληση, τη διοικητική επάρκεια και την αξιοπιστία των θεσμών.

