Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στυλιανός Καλλιανώτης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής - Τεμπριά, Λευκωσία, 05/09/2025, ώρα 16:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15.45

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τη μνήμη του πατέρα μας για τους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Τεμπριάς και Παναγίας Ιαματικής Καλλιανών.