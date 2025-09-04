Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταβάλλονται αποζημιώσεις 44 εκατομμυρίων σε χιλιάδες κουρεμένους καταθέτες

 04.09.2025 - 13:33
Καταβάλλονται αποζημιώσεις 44 εκατομμυρίων σε χιλιάδες κουρεμένους καταθέτες

Σήμερα καταβάλλονται αποζημιώσεις ύψους περίπου 44,36 εκατομμυρίων ευρώ σε 4.524 κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης στην οποία προέβη σήμερα προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως είπε ο κ. Λετυμπιώτης, «ήδη, έχουν τροχοδρομηθεί οι καταβολές των ποσών προς την Κεντρική Τράπεζα. Η καταβολή των ποσών δεν είναι απλώς μια τεχνική διαδικασία, είναι μια σαφής ένδειξη της πολιτικής βούλησης και της συνέπειας με την οποία η Κυβέρνηση υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και στηρίζει στην πράξη τους πολίτες που επλήγησαν.

Η διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ώστε όλοι οι δικαιούχοι που έχουν επιβεβαιώσει τα ποσά τους να λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται.  Παράλληλα, καλούμε όσους δεν έχουν ακόμη δηλώσει τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να το πράξουν άμεσα, ώστε να επιβεβαιωθούν τα χρήματα που έχασαν λόγω του κουρέματος του 2013».

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

