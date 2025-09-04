Καταβάλλονται αποζημιώσεις 44 εκατομμυρίων σε χιλιάδες κουρεμένους καταθέτες

Όπως είπε ο κ. Λετυμπιώτης, «ήδη, έχουν τροχοδρομηθεί οι καταβολές των ποσών προς την Κεντρική Τράπεζα. Η καταβολή των ποσών δεν είναι απλώς μια τεχνική διαδικασία, είναι μια σαφής ένδειξη της πολιτικής βούλησης και της συνέπειας με την οποία η Κυβέρνηση υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και στηρίζει στην πράξη τους πολίτες που επλήγησαν.

Η διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ώστε όλοι οι δικαιούχοι που έχουν επιβεβαιώσει τα ποσά τους να λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται. Παράλληλα, καλούμε όσους δεν έχουν ακόμη δηλώσει τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να το πράξουν άμεσα, ώστε να επιβεβαιωθούν τα χρήματα που έχασαν λόγω του κουρέματος του 2013».