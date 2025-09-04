Labubu: Τι κρύβεται πίσω από τη νέα εμμονή του TikTok – Δυο ψυχοθεραπευτές εξηγούν

Κι όμως, αυτά τα μικρά «τερατάκια» έχουν καταφέρει να γίνουν το νέο πολυπόθητο αξεσουάρ, κρεμασμένο σε σακίδια και τσάντες σε όλο τον κόσμο. Το TikTok έχει γεμίσει με βίντεο συλλογών, οι ουρές στα καταστήματα ξεκινούν πριν ξημερώσει, ενώ στη δευτερογενή αγορά οι τιμές φτάνουν έως και τα 300 δολάρια για ένα κουτί έξι τεμαχίων. Τι κρύβεται, όμως, πίσω από αυτή την παράξενη εμμονή;

Το παράδοξο του «άσχημου»

Για τον ψυχοθεραπευτή Jordan Conrad, η εξήγηση είναι ξεκάθαρη. «Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς ελκυστικό στα Labubu που να δικαιολογεί την απήχησή τους. Στην πραγματικότητα, αναδεικνύουν το πόσο άχρηστα και άσχημα είναι -και αυτό ακριβώς τα κάνει ποθητά». Όπως τονίζει στο The Independent, η στρατηγική του να παρουσιάζεται κάτι ως «αχρείαστο» ή ακόμα και «αντιαισθητικό» προέρχεται από τεχνικές μάρκετινγκ που βασίζονται στην ψυχολογία της συμπεριφοράς.

Η σπανιότητα αποτελεί τον βασικό μοχλό αυτής της τάσης. Τα Labubu εμφανίζονται σε μικρές ποσότητες στα καταστήματα και εξαφανίζονται μέσα σε (λίγες) ώρες. «Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν απλώς ένα παιχνίδι. Συμμετέχουν σε μια αναζήτηση που αποκτά αξία, ακριβώς επειδή είναι δύσκολη», εξηγεί με τη σειρά του ο ψυχοθεραπευτής Daren Banarsë. «Το ίδιο το κυνήγι γίνεται τόσο σημαντικό όσο και το αντικείμενο. Μια απλή αγοραστική πράξη μετατρέπεται σε αίσθηση πραγματικού επιτεύγματος».

Η κοινότητα και η διαμόρφωση της ταυτότητας

Η κατοχή ενός Labubu δεν συνδέεται με τον πλούτο, αλλά με τη συμμετοχή σε μια «εντός ομάδας» κουλτούρα. Όπως αναφέρει ο Conrad, «ένα Labubu δηλώνει ότι ανήκεις σε μια συγκεκριμένη αισθητική και ότι μοιράζεσαι συγκεκριμένες γνώσεις». Η ανάρτηση στο TikTok ή στο Instagram δεν είναι τυχαία. Αποτελεί δημόσια απόδειξη ότι «τα κατάφερες». Έτσι, η συλλογή δεν είναι μόνο προσωπική χαρά, αλλά και κοινωνικό σήμα.

Βέβαια, σε μια εποχή που όλα «πρέπει» να δικαιολογούνται με όρους παραγωγικότητας και χρησιμότητας, τα Labubu προσφέρουν κάτι ανατρεπτικό. «Προσφέρουν την άδεια να θέλεις κάτι, απλώς επειδή σου δίνει χαρά», λέει ο Banarsë. «Αυτό είναι απελευθερωτικό σε μια κοινωνία που μας ζητά να βελτιστοποιούμε και να αιτιολογούμε κάθε μας επιλογή».

Περαστική μόδα ή κάτι περισσότερο;

Ο Conrad παραμένει επιφυλακτικός ως προς αυτό. «Δεν πρόκειται για μεταβατικά αντικείμενα, όπως μια κουβερτούλα που κρατάμε για συναισθηματική ασφάλεια. Είναι απλώς μια μόδα που σύντομα θα αντικατασταθεί από την επόμενη». Από την άλλη πλευρά, ο Banarsë βλέπει κάτι βαθύτερο. «Τα Labubu φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Σε μια περίοδο, όπου πολλοί βιώνουν την απομόνωση, η κοινή χαρά μιας σπάνιας ανακάλυψης δημιουργεί αληθινές κοινωνικές συνδέσεις».

Ίσως, σε λίγο καιρό, τα Labubu να δώσουν τη θέση τους σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Μέχρι τότε, όμως, τα μικρά «τερατάκια» θα παραμένουν σύμβολο μιας συλλογικής εμμονής που συνδυάζει την πρόκληση, τη χαρά και την ανάγκη για σύνδεση με την κοινότητα.

