Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΠασίγνωστος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με άντρες: «Δοκίμασα κάτι καινούριο»
LIFESTYLE

Πασίγνωστος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με άντρες: «Δοκίμασα κάτι καινούριο»

 06.09.2025 - 10:18
Πασίγνωστος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με άντρες: «Δοκίμασα κάτι καινούριο»

Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Τσάρλι Σιν, ενώ παραδέχτηκε για πρώτη φορά πως είχε σεξουαλικές σχέσεις με άντρες. Ο ηθοποιός «άνοιξε τα χαρτιά του» στην αυτοβιογραφία του «The Book of Sheen» που κυκλοφορεί στις 9 Σεπτεμβρίου και το ντοκιμαντέρ του Netflix «aka Charlie Sheen» που κάνει πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας για την ερωτική του ζωή και το πώς προέκυψε το ενδιαφέρον του για τους άνδρες, δήλωσε στο People: «Έκανα την αλλαγή, δοκίμασα κάτι καινούργιο μετά από χρόνια με γυναίκες. Δεν θα τρέξω να κρυφτώ από το παρελθόν μου, ούτε θα το αφήσω να με καθορίσει».

Στο ντοκιμαντέρ, όταν ο δημοσιογράφος τον ρωτά πώς νιώθει που μιλά δημόσια για πρώτη φορά για σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, εκείνος απαντά: «Απελευθερωτικό. Είναι γαμ**** απελευθερωτικό να μιλάς για αυτά. Δεν ήρθε κανένα τρένο να περάσει μέσα από το εστιατόριο. Δεν έπεσε κανένα πιάνο από τον ουρανό. Κανείς δεν μπήκε στο δωμάτιο να με πυροβολήσει».

Ο Τσάρλι Σιν, που μίλησε για το ίδιο θέμα και στο Good Morning America, εξηγεί ότι οι εμπειρίες αυτές ξεκίνησαν όταν έκανε χρήση κρακ. «Από εκεί άρχισε», είπε και πρόσθεσε: «Όταν προσπαθούσα να το διαχειριστώ, αναρωτιόμουν "από πού προήλθε αυτό; Γιατί συνέβη;" και τελικά κατέληξα να λέω "και λοιπόν; Κάποια ήταν περίεργα. Πολλά ήταν απίστευτα διασκεδαστικά. Και η ζωή συνεχίζεται"».

Μέσα σε αυτή την πορεία, ο ηθοποιός μολύνθηκε με τον ιό HIV. Αρχικά προσπάθησε να το κρατήσει μυστικό, όμως, όπως αποκαλύπτει, κάποιοι επισκέπτες του έβλεπαν τα φάρμακά του, τα φωτογράφιζαν και τον εκβίαζαν. «Στην αρχή τους πλήρωνα, αλλά μετά βγήκα δημόσια και μίλησα για τον HIV το 2015 στην εκπομπή Today», αναφέρει.

 

«Από όσο θυμάμαι δηλαδή», σχολίασε χιουμοριστικά. Όπως εξηγεί, τα τελευταία οκτώ χρόνια τα πέρασε κάνοντας προσπάθειες να επανορθώσει για ανθρώπους που πλήγωσε μέσα στην εξάρτησή του από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Πλέον, ο Τσάρλι Σιν ζει μια ήσυχη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και παραδέχεται πως είναι χρόνια μόνος, μετά από δύο ταραχώδεις γάμους με την Ντενίζ Ρίτσαρντς και την Μπρουκ Μιούλερ. «Η ερωτική μου ζωή είναι όσο πιο ανιαρή θα μπορούσε να είναι, και έτσι είναι εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε. «Δεν ήταν καν επιλογή. Αρχικά μετακόμισαν οι κόρες μου, η Σάμι και η Λόλα, και όταν έφυγαν, ήρθαν τα αγόρια, ο Μπομπ και ο Μαξ. Δεν υπήρχε χώρος ούτε στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, είχα ξοδέψει τόσο χρόνο και ενέργεια κυνηγώντας το. Έπρεπε να μάθω να είμαι μόνος, αλλά όχι μοναχικός», πρόσθεσε κλείνοντας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία
Φωτιά στη Λάρνακα: Στάχτη τέσσερα αυτοκίνητα και παράγκα
Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»
Συμπληρώθηκαν 700 ημέρες πολέμου στη Γάζα: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση
Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές
Γιορτή του Κρασιού: Τι θα δούμε στο πρόγραμμα και πόσο κοστίζει η είσοδος - Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από την Ουκρανία βρέθηκε στην Λάρνακα: Τσάκωσαν καταζητούμενο στο αεροδρόμιο

 06.09.2025 - 09:58
Επόμενο άρθρο

Αυτές είναι οι 17 ομάδες που έχουν προκριθεί ήδη στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

 06.09.2025 - 10:43
Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Η κατάργηση της υποχρεωτικής ψηφοφορίας στην Κύπρο είχε ως αποτέλεσμα να μην διατηρούνται σήμερα στοιχεία που να αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά όσων επιλέγουν την αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

  •  06.09.2025 - 07:31
Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία

Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία

  •  06.09.2025 - 07:44
Έστησε καρτέρι σε δασώδη περιοχή η ΥΚΑΝ: Με ναρκωτικά, ζυγαριά και πολλά ευρώ 30χρονος

Έστησε καρτέρι σε δασώδη περιοχή η ΥΚΑΝ: Με ναρκωτικά, ζυγαριά και πολλά ευρώ 30χρονος

  •  06.09.2025 - 08:59
Άγριο επεισόδιο έξω από ταχυφαγείο στη Λάρνακα – Συνελήφθη 16χρονος

Άγριο επεισόδιο έξω από ταχυφαγείο στη Λάρνακα – Συνελήφθη 16χρονος

  •  06.09.2025 - 09:47
Από την Ουκρανία βρέθηκε στην Λάρνακα: Τσάκωσαν καταζητούμενο στο αεροδρόμιο

Από την Ουκρανία βρέθηκε στην Λάρνακα: Τσάκωσαν καταζητούμενο στο αεροδρόμιο

  •  06.09.2025 - 09:58
Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»

Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  06.09.2025 - 07:37
Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

  •  06.09.2025 - 07:25
Γιορτή του Κρασιού: Τι θα δούμε στο πρόγραμμα και πόσο κοστίζει η είσοδος - Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν

Γιορτή του Κρασιού: Τι θα δούμε στο πρόγραμμα και πόσο κοστίζει η είσοδος - Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν

  •  06.09.2025 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα