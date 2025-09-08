ΔΗΣΥ: Στο ψηφοδέλτιο των Βουλευτικών η Αγγελική Ριαλά ως Aριστίνδην υποψήφια - Σε ποια επαρχία «κατεβαίνει»

«Από την Παιδεία αρχίζουν όλα: η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καλλιέργεια με βάθος. Δεν είναι μόνο το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Είναι το πώς στεκόμαστε απέναντι στον άλλον, το πώς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη, τον διάλογο, την έγνοια για τον τόπο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ενισχύουμε σήμερα το ψηφοδέλτιό μας στη Λεμεσό με μια αριστίνδην υποψηφιότητα που φέρνει μαζί της γνώση και εμπειρία σε θέματα Παιδείας, κοινωνικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και δημόσιας διοίκησης» σημείωσε για την υποψηφιότητα της κ. Ριαλά η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Από την πλευρά της η κ. Ριαλά ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμή όπως ανέφερε της επιλογής της ως αριστίνδην υποψήφια. Αναφέρθηκε δε στους τομείς προτεραιότητάς την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή δημόσια διοίκηση.

«Αυτά είναι τα θεμέλια που πρέπει να στηρίξουμε με πράξεις και πιστεύω ακράδαντα σε μια πολιτική που ξεκινά από τον άνθρωπο και επιστρέφει σε αυτόν και στον τόπο μας∙ μια πολιτική θεμελιωμένη σε πανανθρώπινες αξίες, με σεβασμό, αλήθεια και πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Ριαλά.

Βιογραφικό σημείωμα

Επαγγελματική εμπειρία / Απασχόληση ή θέση

- 2023-2025: Λειτουργός Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού

- 2019-2023: Επικεφαλής Λειτουργός στο Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων

- 2018-2019: Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

- 2004-2018: Φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση.

- 1999-2004: Επιστημονική Συνεργάτιδα στο «Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων» και στο «Εργαστήριο Θεωρίας Κειμένων» του Τομέα ΜΝΕΦ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

- 2000-2005: Επιστημονική Συνεργάτιδα (στη β΄ φάση) του Προγράμματος της Βουλής των Ελλήνων και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Ο Διονύσιος Σολωμός. Ο βίος. Το έργο, η ποιητική του. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε.Γ. Καψωμένος

- 2000-2006: Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Πρόγραμμα: Η Ρωσική Λογοτεχνία στην Ελλάδα. 19ος αιώνας. Βιβλιογραφική δοκιμή. Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Σόνια Ιλίνσκαγια.



Εκπαίδευση

- 2025: Αριστοβάθμια κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

- 2023: Δίπλωμα Πολιτιστικής Διπλωματίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας.

- 2014: Αριστοβάθμια κάτοχος Μάστερ Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης του C.I.I.M. (με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση)

- 2008: Αριστοβάθμια κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Πανεπιστημίου της Γρανάδας στον Τομέα της Ελληνικής Φιλολογίας: Grecia Medieval y Moderna: Estudios sobre su Lengua, Literatura,Historia y Civilizacion (Μεσαιωνική και Σύγχρονη Ελλάδα: Σπουδές πάνω στη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό της).

- 1999: Πτυχίο «Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δραστηριότητα (Ενδεικτικά):

- 2023: Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας.

- 2023: Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας Κύπρου.

- 2022-2023: Ιδέα, συγκρότηση, σχεδιασμός, εκδοτική και φιλολογική επιμέλεια της ποιητικής Ανθολογίας Ποιητικό ταξίδι στην ορεινή Κύπρο του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους.

- 2022-2023: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου).

- Μέλος και Συνεργάτιδα του Ιδρύματος Καψωμένου – Εταιρεία Κρητικών Σπουδών.

- 2017: Μέλος της ομάδας θεματοθετών Λογοτεχνίας για τις εξετάσεις Διορίσιμων Εκπαιδευτικών.

- 2012: Υπεύθυνη ιδέας, υλοποίησης και επιμέλειας του λευκώματος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου «Ποιητικές και εικαστικές διαδρομές στο νησί της Αφροδίτης» (συλλογικό: ποιητές και ζωγράφοι της Κύπρου – δίγλωσση έκδοση), εκδ. Ακτίς 2012.

- 2011-2018: Υπεύθυνη των σειρών του Εκδοτικού Οίκου Ακτίς (αμισθί).

- 2011-2018: Γενική Υπεύθυνη της φιλολογικής, λογοτεχνικής, εκδοτικής και καλλιτεχνικής επιμέλειας των βιβλίων του Εκδοτικού Οίκου Ακτίς (αμισθί).

- 2009-2012: Παραγωγός στον ραδιοφωνικό σταθμό ΚΑΝΑΛΙ 6.

- Συμμετοχή στα πολιτιστικά και λογοτεχνικά δρώμενα της Κύπρου.

- Συμμετοχή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και σωματεία κοινωνικής προσφοράς.

Συγγραφή - Ερευνητικά Προγράμματα

- 2025: Συγγραφέας του βιβλίου Το φως υπάρχει (νεανική λογοτεχνία) Αυτοέκδοση.

- 2025: Άρθρο «Πολιτιστική Διπλωματία: από τους δημιουργούς στον κόσμο».

Δημοσιεύθηκε στην εφ. Πολίτης, 27/05/25.

- 2025: Άρθρο «Ψηφιακή Υποστηρικτική Μάθηση. Μια νέα πρόταση για την εκπαίδευση». Δημοσιεύθηκε στην εφ. Πολίτης, 09/02/2025.

- 2016: Συγγραφέας του βιβλίου Το δημοτικό τραγούδι ως πολιτισμικό αγαθό. Η διδασκαλία του στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου (μαζί με τους: Γιώργο Κ. Μύαρη, Δέσποινα Νικολάου), εκδ. Ακτίς.

- 2015: Εισαγωγή κι επιμέλεια της ανθολογίας ποίησης Γι' αυτά που θα 'πρεπε να φέγγουν, εκδ. Ακτίς.

- 2014: Συγγραφέας του βιβλίου «Του νεκρού αδελφού». Τετράδιο δραστηριοτήτων, Αγγελική Ριαλά - Νίκη Σιάτη, εκδ. Ακτίς.

- 2011: Αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία: Τίτλος άρθρου: «Οικουμενικότητα και Διαπολιτισμικότητα στο έργο του Νίκου Καββαδία» δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νέα Εποχή, τεύχος 308, Άνοιξη 2011, στον αφιερωματικό τόμο για τον ποιητή.

- Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Πρόγραμμα και στην έκδοση: Η Ρωσική Λογοτεχνία στην Ελλάδα. 19ος αιώνας. Βιβλιογραφική δοκιμή. Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Σόνια Ιλίνσκαγια. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006.

- Επιστημονική Συνεργάτιδα (στη β΄ φάση) στο Πρόγραμμα και στην έκδοση του βιβλίου της Βουλής των Ελλήνων: Ο Διονύσιος Σολωμός. Ο βίος. Το έργο, η ποιητική του. Φιλολογική μελέτη και ηλεκτρονική έκδοση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος. Εκδ. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2005.

- Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ερευνητικού Προγράμματος για την Ενίσχυση των Νεοελληνικών Σπουδών με τίτλο: Σειρά Κλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων. Ερευνητικές Εκδόσεις. Φορέας Διαχείρισης: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών (Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas) του Πανεπιστημίου της Γρανάδας. Φορές Υλοποίησης: Σύμπραξη Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.



Συνέδρια – Ημερίδες

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες στην Κύπρο και το εξωτερικό, ως ομιλήτρια, σύνεδρος και μέλος οργανωτικών επιτροπών σε θέματα που αφορούν τα πεδία της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Λογοτεχνίας, Θεωρίας Λογοτεχνίας, Αφηγηματολογίας, Ποιητικής, Κοινωνιοσημειωτικής, Σημειωτικής και Ψυχανάλυσης, θέματα Θεωρίας Πολιτισμού, Πολιτιστικής Διπλωματίας, Διαπολιτισμικότητας, Πολυπολιτισμικότητας και Εντοπιότητας, Βιώσιμης ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Κοινωνικής Πολιτικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Διοίκησης, θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιστορίας, Εκπαίδευσης, Μ.Μ.Ε. Θεάτρου, Βίας και παραβατικότητας κ.ά.