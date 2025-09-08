Το μήνυμα της ΥΠΑΝ για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στα δημοτικά - «Επενδύουμε στις μικρές ηλικίες κυρίως»

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε: «Είναι η πρώτη μέρα που καλωσορίζουμε στα σχολεία της Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης τα παιδιά. Εδώ και μια βδομάδα και οι εκπαιδευτικοί είναι στα σχολεία. Ήρθαμε στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοτύμπου και στο Νηπιαγωγείο, για να καλωσορίσω και εγώ προσωπικά, με τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, την Επαρχιακή Λειτουργό, την Επιθεωρήτρια του σχολείου, τη Σχολική Εφορεία, γονείς που είναι μαζί μας, ώστε τα παιδιά να νιώσουν ακόμα καλύτερα την πρώτη μέρα που ήρθαν στο σχολείο τους.

Στη Δημοτική Εκπαίδευση φέτος δεχθήκαμε 66 χιλιάδες παιδιά συνολικά, από τα οποία οι 9000 είναι Α΄ τάξης. Για την Α΄ τάξη γίνεται μια ειδική διευθέτηση την πρώτη μέρα, έτσι ώστε να καλωσορίσουμε τα παιδιά. Εγώ να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς μας, τις διευθύνσεις των σχολείων, οι οποίοι εκπονούν πραγματικά σημαντικό έργο και δουλεύουν με συστηματικότητα, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στα σχολεία μας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όπως είπα και στα παιδιά, μας ενδιαφέρει και το να είναι καλά τα παιδιά, να είναι χαρούμενα, να νιώθουν αυτοπεποίθηση, να πιστεύουν στον εαυτό τους, για να μπορούν να λένε και όχι στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Άρα επενδύουμε σοβαρά στην παιδεία ως Κυβέρνηση.

Σήμερα ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει τονίσει την προτεραιότητα που δίνουμε στην παιδεία. Εμείς επενδύουμε στις μικρές ηλικίες κυρίως, γιατί ξέρουμε ότι αν δεν επενδύσουμε νωρίς δεν θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα που θέλουμε στο μέλλον, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Άρα δώσαμε έμφαση στην προσχολική ηλικία, δίνουμε έμφαση στην αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα, δίνουμε έμφαση στη στροφή στις δεξιότητες. Βάζουμε καινούργια θέματα, όπως τη Χρηματοοικονομική Παιδεία και τη Συμβουλευτική Επαγγελματική Αγωγή από το Δημοτικό. Κυρίως αξιολογούμε το τι κάνουμε και φαίνεται ότι οι ενδείξεις είναι ιδιαίτερα θετικές για μείωση του αναλφαβητισμού στη Δημοτική Εκπαίδευση. Για όλα αυτά στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς μας σημαντικά, μέσω επιμορφώσεων και ταυτόχρονα προχωρούμε με τομές, μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως είναι ο κατάλογος διοριστέων, όπως είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Γιατί χωρίς να έχεις το κατάλληλο περιβάλλον δεν μπορείς να αναμένεις και τα καλύτερα αποτελέσματα.

Σε ερώτηση αναφορικά με τα κλιματιστικά στα σχολεία, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε: «Να πούμε ότι εκτός από την εγκατάσταση των συσκευών δουλεύουμε και στο φορτίο. Δουλεύουμε και στην αναβάθμιση των κτηρίων που για πολλά χρόνια δεν είχε γίνει. Σε κάποια σχολεία τα κλιματιστικά είναι ήδη εκεί. Έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο 45% σήμερα, χάρις και στους γονείς. Οι γονείς συνεισφέρουν σημαντικά στα νηπιαγωγεία κυρίως, για τα δημοτικά και γυμνάσια κυρίως θα έχουμε τον προγραμματισμό μας φέτος, ώστε το στοίχημά μας για το τέλος του 2026 να προχωρήσει κανονικά και να υλοποιηθεί. Όλα τα σχολεία που χρειάζονται κλιματιστικά να τα έχουν. Είναι πολύ σημαντικό».