Απόπειρα φόνου: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας – Εντοπίστηκε όχημα σε ανοιχτό χώρο - Ναρκωτικά και όπλα σε λυόμενο

Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε Λευκωσία και επαρχία Λευκωσίας, η Αστυνομία εντόπισε κλοπιμαίο όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη των αδικημάτων, καθώς και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, πυροβόλα όπλα και άλλα τεκμήρια, τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, σε σχέση με την υπόθεση συνομωσίας για φόνο απόπειρας φόνου εμπρησμού παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλεπταποδοχής και άλλων αδικημάτων, που διαπράχθηκαν την 14/8/2025 σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας για την οποία, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε μέχρι στιγμής στην σύλληψη έξι προσώπων εκ των οποίων σήμερα οι πέντε τελούν υπό κράτηση, κατά την διάρκεια της χθεσινής νύκτας αλλά και της σημερινής μέρας, το ΤΑΕ λάρνακας σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες τμήματα και διευθύνσεις της αστυνομίας, προχώρησε σε έρευνες ανοικτών χώρων στην Λευκωσία και ενός υποστατικού που βρίσκεται σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.

Από τις έρευνες εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο το κλοπιμαίο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάπραξη των αναφερόμενων αδικημάτων. Το αυτοκίνητο παραλήφθηκε για επιστημονικές εξετάσεις και εντός αυτού εντοπίστηκε αριθμός τεκμηρίων τα οποία επίσης παραλήφθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Επίσης κατόπιν έρευνας στην βάση δικαστικού εντάλματος έρευνας, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν από λυόμενο υποστατικό το οποίο συνδέεται με τους υπόπτους ου τελούν υπό κράτηση μεγάλη ποσότητα ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α, αριθμός πυροβόλων όπλων (πιστολιών) το είδος και η κατασκευή των οποίων ελέγχεται, ένα αεροβόλο με σκοπευτικό και άλλα τεκμήρια τα οποία αξιολογούνται.

Οι έρευνες συνεχίζονται και βρίσκονται σε εξέλιξη.