Την εξαγγελία φον ντερ Λάιεν χαιρετίζουν Κύπριοι Ευρωβουλευτές

«Από την πρώτη στιγμή που βιώσαμε τις τραγικές συνέπειες των πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό, ένιωσα την ανάγκη να μεταφέρουμε τη φωνή των ανθρώπων που είδαν τον τόπο τους να καταστρέφεται και να διεκδικήσουμε ουσιαστική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση», προσθέτει.

«Επέμενα στη δημιουργία μόνιμης ευρωπαϊκής βάσης πυροσβεστικών μέσων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος με ιδιαίτερες προκλήσεις, δικαιούται να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς άμεσης αντίδρασης», υπογραμμίζει.

«Χαίρομαι ειλικρινά που η φωνή μας ακούστηκε και που σήμερα γίνεται ένα βήμα πιο κοντά σε μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της, στην πράξη», καταλήγει.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, αναφέρει ότι «με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώθηκα για την εξαγγελία της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο», ενός κόμβου «άμεσης επέμβασης που ενισχύει τη θέση της χώρας μας στην Ε.Ε. και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο κ. Χατζηπαντέλα εκφράζει την πεποίθησή του ότι «η κλιματική κρίση απαιτεί πράξεις, όχι λόγια», προσθέτοντας ότι για το ζήτημα αυτό έκανε ειδική παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας ισχυρότερο rescEU και μόνιμα ευρωπαϊκά μέσα άμεσης αντίδρασης.

«Είναι μείζονος σημασίας να δείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη της στα κράτη μέλη η ΕΕ και ειδικά στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που βιώνουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες», καταλήγει.

Ο Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, Κώστας Μαυρίδης, αναφέρει σε δήλωσή του ότι «εφόσον καθένας μας στην πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμα, η σημερινή ανακοίνωση από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία νέας ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία και όσους συνέβαλαν προς την κατεύθυνση αυτή για χρόνια».

«Αφενός θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Κύπρο κι αφετέρου θα αναβαθμίσει τον ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, αφού θα λειτουργεί ως κόμβος στήριξης όχι μόνο για τα κράτη-μέλη εντός ΕΕ αλλά και περιφερειακά για τις χώρες εκτός ΕΕ, με έμφαση στη Μεσόγειο», τονίζει.

«Η δημιουργία τέτοιας βάσης ήταν κάτι που είχε ήδη τη στήριξη των κρατών-μελών της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που περιλαμβάνει χώρες εντός και εκτός ΕΕ, όταν το είχα προτείνει κατά τη θητεία μου ως Προέδρου της Πολιτικής Επιτροπής για την Μεσόγειο (2019-2024)», αναφέρει ο κ. Μαυρίδης. Αυτό, όπως λέει, «συνδέεται και με την εισήγησή μου έκτοτε, για δημιουργία κέντρου διαχείρισης κρίσεων (π.χ. για κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές, ξηρασία, ανομβρία, πλημμύρες, παράνομη μετανάστευση, γεωπολιτικές συγκρούσεις, πόλεμοι κ.ά.) στην περιοχή με έδρα την Κύπρο, με σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη, που θα μπορούσε να μετεξελιχθεί και ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια».

«Πάντως, το ζήτημα των πυρκαγιών είναι πολύ σοβαρό και για να μην ξαναβιώσουμε όσα τραγικά ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος, πέραν από τη σημαντική σημερινή εξέλιξη», καταλήγει.

Ο Ευρωβουλευτής της Ομάδας της Αριστεράς, Γιώργος Γεωργίου, αναφέρει σε δήλωσή του ότι «η σημερινή δήλωση της Κομισιόν αποτελεί απάντηση στο αίτημα που καταθέτουμε ως ΑΚΕΛ εδώ και μια δεκαετία».

«Από το 2016, μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές της Σολιάς, ως ΑΚΕΛ είχαμε καταθέσει ενώπιον της Κομισιόν, πρόταση για δημιουργία ενός μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού υποστήριξης των κρατών για αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ο οποίος να εδρεύει στην Κύπρο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των κρατών της περιοχής», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «μας αγνόησαν επιδεικτικά».

«Ωστόσο, συνεχίσαμε, με αποτέλεσμα μετά από τις επίμονες προσπάθειες μιας δεκαετίας και τις συνεχείς εκκλήσεις των Ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ, οι οποίοι καταθέταμε επανειλημμένα την πρόταση τόσο το 2021 όσο και πρόσφατα, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, η Φον ντερ Λάιεν αποφάσισε να εξαγγείλει τη δημιουργία Στρατηγικής Βάσης Πυρόσβεσης στην Κύπρο», αναφέρει ο κ. Γεωργίου.

«Για να αντιδράσει η Κομισιόν έπρεπε, δυστυχώς, να προηγηθεί η μεγαλύτερη καταστροφική πυρκαγιά στον τόπο μας, με τραγικό αποτέλεσμα δύο νεκρούς, εκατοντάδες καμένα υποστατικά και χιλιάδες καμένα στρέμματα γης», επισημαίνει. «Η πύρινη λαίλαπα απέδειξε εκ νέου την ανεπάρκεια τόσο της ΕΕ όσο και την αποτυχία της κυπριακής Κυβέρνησης να προστατεύσει τον λαό μας και τον τόπο μας», συμπληρώνει.

Ο Ευρωβουλευτής της Αριστεράς τονίζει ακόμη ότι «η εξαγγελία της Κομισιόν είναι θετική, αλλά πρέπει να υλοποιηθεί. Μάθαμε να μην επαναπαυόμαστε από εξαγγελίες», σημειώνει. «Αναμένουμε να δούμε τα έργα να υλοποιούνται. Αναμένουμε να επενδύσουν στην κοινωνική πολιτική, όχι μόνο να στους εξοπλισμούς», προσθέτει.

«Απαιτείται άμεσα να προχωρήσουμε με σχεδιασμό, πρόληψη και προετοιμασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Ταυτόχρονα, η κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει άμεσα μια ολιστική στρατηγική για να προστατεύσει τον τόπο και τους συνανθρώπους μας», καταλήγει.