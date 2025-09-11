Λόγω συνωνυμίας η «σύλληψη» ενός εκ των 5 Ε/κ - Όσα λέχθηκαν στο «δικαστήριο»

Σύμφωνα με την «Γενί Ντουζέν», κατά τη διάρκεια της χθεσινής «δίκης», ο δικηγόρος των Ε/κ είπε ότι η «σύλληψη» του ενός εκ των πέντε οφείλεται σε συνωνυμία. Συγκεκριμένα, ο «αστυνομικός» που χειρίζεται την έρευνα παραδέχθηκε κατόπιν ερωτήσεων ότι στα αρχεία της «αστυνομίας» υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα όσων κατήγγειλαν στις ελεύθερες περιοχές τον επιχειρηματία Σιμόν Αϊκούτ και πως σε αυτόν περιλαμβάνεται ένα πρόσωπο με το ίδιο όνομα. Ωστόσο, ο ίδιος ο «αστυνομικός» διευκρίνισε ότι ο «συλληφθείς» δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον καταγγέλλοντα. Ο δικηγόρος είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον των πέντε Ε/κ «επινοήθηκαν» προκειμένου να παραμείνουν υπό «κράτηση», με την «αστυνομία» να απορρίπτει τα λεχθέντα.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι στο «δικαστήριο» αποκαλύφθηκε πως δεν διενεργήθηκε έλεγχος για δακτυλικά αποτυπώματα σε ταυτότητα που φέρεται να ανήκει σε έναν εκ των κατηγορουμένων, με την «αστυνομία» να ισχυρίζεται ότι «δεν το θεώρησε απαραίτητο», καθώς πολλοί θα μπορούσαν να την είχαν αγγίξει. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι δεν ζητήθηκε το υλικό από τις «στρατιωτικές» κάμερες στο οδόφραγμα των Στροβιλιών.

Εξάλλου, όπως μεταδίδουν οι τ/κ ενημερωτικές ιστοσελίδες «Güncel Kıbrıs» και «Özgür Gazete Kıbrıs», ο «ανακριτής» της υπόθεσης αποκάλυψε στο «δικαστήριο» ότι η πρώτη καταγγελία εναντίον του ζεύγους των Ε/κ έγινε από τον Μπουρτσίν Ντοβέτς, συνέταιρο της σχετικής εταιρείας, και ακολούθησαν οι Τζεϊχούν Τούναλι και Αχμέτ Νογιάν. Ο «αστυνομικός» ανέφερε ότι οι καταγγέλλοντες δήλωσαν πως δεν είχαν δει ποτέ τους κατηγορούμενους που κατήγγειλαν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο επικεφαλής των καταγγελιών φέρεται να είναι ο Χασάν Ιντζέ, πρώην πρόεδρος του τουρκοκυπριακού «εμπορικού επιμελητηρίου», ο οποίος ενημέρωσε σχετικά τον κ. Ντοβέτς. Οι καταγγελίες προήλθαν από τις κατασκευαστικές εταιρείες Döveç Construction και Noyanlar Construction, με τα ονόματα των επιχειρηματιών να εμπλέκονται.

Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση του Μουνούρ Ραχβαντίογλου, μέλους του Κόμματος «Δρόμος Ανεξαρτησίας», ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, που τρέχει από σκάνδαλο σε σκάνδαλο, αποδεικνύουν πόσο δίκιο είχαμε στις προειδοποιήσεις που κάναμε επίμονα στις ειρηνευτικές δυνάμεις εδώ και χρόνια».

Ο κ. Ραχβαντίογλου, επικαλούμενος την «Özgür Gazete», συνδέει τους καταγγέλλοντες με το «κατασκευαστικό κεφάλαιο», το οποίο χαρακτηρίζει ως «παρασιτικό» και «ένα από τα βασικά εμπόδια για την ειρήνη». Υποστηρίζει ότι ο κατασκευαστικός τομέας στα κατεχόμενα «έχει μετατρέψει τον βορρά της Κύπρου σε κόλαση για τη φύση και την εργασία». Κλείνοντας, αναφέρει πως τα γεγονότα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν μάθημα για τη στρατηγική σημασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του αγώνα των εργαζομένων.

