Samsung: Τρολάρει δημοσίως την Apple για τα iPhone 17 και γίνεται... viral

Με tweets στο X, που συνοδεύονταν από το hashtag #iCant, ο επίσημος λογαριασμός της Samsung Mobile US άρχισε να τρολάρει δημοσίως τα νέα μοντέλα και φυσικά έγινε viral.

Ένα από τα πιο σχολιασμένα tweets έγραφε “48MP x 3 και πάλι δεν κάνουν 200MP” απαντώντας εμμέσως στα iPhone Pro μοντέλα που πλέον διαθέτουν τρεις αισθητήρες των 48MP, την ώρα που τα Galaxy Ultra της Samsung προσφέρουν ήδη κάμερα 200MP.

Ένα άλλο tweet γύρισε σε παλιότερες ατάκες της Samsung, όπως το περίφημο “Πείτε μας όταν διπλώνει”, αναφερόμενη στα iPhone που ακόμα δεν έχουν λανσάρει foldable design, ενώ τώρα αυτό ακολουθήθηκε με το “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι ακόμα επίκαιρο”.

Επιπλέον, σχολίασε και τη νέα λειτουργία sleep score των Apple Watch, υπονοώντας ότι άργησε μόνο πέντε χρόνια να φτάσει, ενώ για το live translation που η Samsung έχει ήδη εφαρμόσει στα μοντέλα της, ανέφερε ότι “Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι: καλωσήρθατε στο πάρτι”.

Όλα τα tweets δημοσιεύτηκαν λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του event της Apple και για ακόμη μία φορά, η Samsung δείχνει ότι δεν φοβάται να τσιγκλήσει τον “αιώνια αντίπαλό” της, μάλιστα με φανερά διασκεδαστικό τρόπο.