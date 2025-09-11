Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ - Άφαντος ο δράστης - Τι έχει γίνει γνωστό για την δολοφονία

Πολλοί είναι και οι επικριτές του που καταδίκασαν την δολοφονία του.

Ο Κερκ μετέφερε το συντηρητικό του μήνυμα σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Λίγες μέρες πριν σκοτωθεί από πυροβολισμό στη Γιούτα, ο Κερκ ταξίδεψε στην Ανατολική Ασία για να μοιραστεί τις απόψεις του με ομοϊδεάτες και συντηρητικές ομάδες.

Σε συνέντευξή του στο CNN κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το δεξιό κόμμα Sanseito στο Τόκιο, ο Κερκ δήλωσε ότι βλέπει ομοιότητες μεταξύ των πολιτικών κινημάτων στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βλέπω ότι υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο πολιτικό κίνημα εδώ στην Ιαπωνία που αγωνίζεται για τα ίδια πράγματα στα οποία πιστεύουμε», είπε.

Ο Κερκ είπε ότι έμαθε, μέσω των πρόσφατων ταξιδιών του, ότι η Ιαπωνία αντιμετωπίζει προβλήματα μαζικής μετανάστευσης «παρόμοια με τη δυναμική» που παρατηρείται στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα απαντούσε στους επικριτές που αποκαλούν τις ιδέες του ξενοφοβικές, ο Κερκ είπε:

«Γελάω, αλλά εννοώ, όλα έχουν τις ρίζες τους στην αγάπη: αγάπη για την πατρίδα, αγάπη για τους ανθρώπους, και ακόμη και οι μεγαλύτεροι επικριτές μου θα συμφωνούσαν ότι αν βάλεις 30 εκατομμύρια ξένους στην Ιαπωνία, η Ιαπωνία δεν θα είναι πια η Ιαπωνία. Αυτό δεν είναι ξενοφοβία, είναι κοινή λογική».

Ο χρόνος πιέζει τις έρευνες

Πάνω από 12 ώρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ στο Utah Valley University, ο δολοφόνος του παραμένει ελεύθερος.

«Ο χρόνος σημαίνει απλώς τη δυνατότητα να απομακρυνθεί περισσότερο», δήλωσε ο Κένεθ Γκρέι, διακεκριμένος λέκτορας στο Τμήμα Ποινικής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου του Νιου Χέιβεν, στο CNN, επισημαίνοντας τις πιθανές επιπλοκές που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην αναζήτηση του υπόπτου για τον θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή.

Ο Γκρέι είπε επίσης ότι η αρχική ανακοίνωση της σύλληψης δύο υπόπτων που στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι «στέλνει λάθος μήνυμα στο κοινό».

Οι ερευνητές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν κάποιος είδε τον ύποπτο να μπαίνει στο κτίριο.

Ο Γκρέι υποστήριξε ότι «θα ήταν καλύτερο να μην δίνεις τέτοιες πληροφορίες, χωρίς να τις έχεις επιβεβαιώσει πλήρως».

Οι ερευνητές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν κάποιος είδε τον ύποπτο να μπαίνει στο κτίριο από όπου πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε το θύμα ή αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση κατέγραψε τον ύποπτο σε βίντεο.

Το FBI, το οποίο συνεργάζεται με τις τοπικές και πολιτειακές αρχές επιβολής του νόμου στη Γιούτα, καλεί όποιον διαθέτει «πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο» σχετικά με τη δολοφονία να μοιραστεί τα αρχεία μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας στο X.

Λόγο για μειωμένα μέτρα ασφαλείας έκανε αυτόπτης μάρτυρας

Ο Σκάιλερ Μπέιρντ, ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους που πήγαν στην εκδήλωση, περιέγραψε τη στιγμή που ο Κερκ δέχθηκε πυροβολισμό.

«Ήμουν μόνο περίπου 4,5 μέτρα μακριά του και άκουσα έναν θόρυβο και σκέφτηκα ‘αυτό ήταν πυροβολισμός’», είπε στο KUTV. «Σχεδόν αμέσως κατάλαβα ότι δεν θα τα κατάφερνε».

«Η ασφάλεια στον γενικό χώρο ήταν όπως σε μια κανονική μέρα στο πανεπιστήμιο».

Ο Μπέιρντ σημείωσε ότι, παρόλο που υπήρχε ασφάλεια κοντά στον Κερκ, ο χώρος της εκδήλωσης φαινόταν πολύ «ανοιχτός».

«Ήταν καλά προστατευμένος από κάποιον που θα έτρεχε με μαχαίρι ή κάποιον που θα προσπαθούσε να τον χτυπήσει προσωπικά, αλλά η ασφάλεια στον γενικό χώρο ήταν όπως σε μια κανονική μέρα στο πανεπιστήμιο».

Αποκαλώντας το περιστατικό τραγωδία, ο Μπέιρντ είπε ότι ο Κερκ βρισκόταν στο πανεπιστήμιο για να «συζητήσει και με τις δύο πλευρές».

Την δολοφονία του Κερκ καταδίκασαν επικριτές του

Ο Κερκ ασκούσε συχνά κριτική στα mainstream μέσων ενημέρωσης και έμπλεξε σε πολιτισμικούς «πολέμους» σχετικά με θέματα φυλής, φύλου και μετανάστευσης. Το προκλητικό του στυλ του εξασφάλισε μια πιστή βάση υποστηρικτών, αλλά και σφοδρή αντίδραση.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, μετά το θάνατό του, πολλοί από τους επικριτές του εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και καταδίκασαν τη δολοφονία.

Ο βουλευτής της πολιτείας του Τέξας, Τζέιμς Ταλαρίκο, έγραψε στο X: «Διαφωνούσα με τον Τσάρλι Κερκ σε σχεδόν όλα τα πολιτικά ζητήματα — αλλά ήταν παιδί του Θεού. Ήταν αδελφός μας. Ένας άνθρωπος με άπειρη αξία. Η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική».

Η βουλευτής Αγιάνα Πρέσλεϊ έστειλε «ειλικρινή συλλυπητήρια» στην οικογένεια του Κερκ, προσθέτοντας: «Αν και διαφωνώ με σχεδόν όλα όσα έλεγε δημοσίως, δεν ξεχνώ ποτέ την ανθρωπιά των άλλων. Ήταν γιος κάποιου. Ήταν σύζυγος κάποιου. Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών. Προσεύχομαι για την κοινότητα που επλήγη από αυτή την φρικτή πράξη βίας με όπλα».

Ο Βρετανός δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας και πολιτικός σχολιαστής Μέντι Χασάν, τον οποίο ο Κερκ συχνά κατέκρινε, έγραψε στο X: «Ο φόνος δεν μπορεί ποτέ να είναι η απάντηση σε πολιτικές διαφωνίες».

Τα αμφιλεγόμενα σχόλια του Κερκ

Ο Κερκ είχε κάνει κατά το παρελθόν αμφιλεγόμενες δηλώσεις για αρκετά ζητήματα.

Ο Τσάρλι Κερκ εξέδωσε κατά το παρελθόν μια σειρά δηλώσεων σχετικά με τις φυλετικές σχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κερκ χαρακτήρισε τον ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ «απαίσιο» και «κακό άνθρωπο», καθώς καταδίκασε τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1965, ο οποίος απαγόρευε τη διάκριση με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το χρώμα, το φύλο και την εθνική καταγωγή, καθώς και τον διαχωρισμό.

«Λυπάμαι. Αν δω έναν μαύρο πιλότο, θα σκεφτώ: ‘Ελπίζω να είναι ικανός’».

«Έχω μια πολύ, πολύ ριζοσπαστική άποψη για αυτό, αλλά μπορώ να την υπερασπιστώ και την έχω σκεφτεί», είπε ο Κερκ. «Κάναμε ένα τεράστιο λάθος όταν ψηφίσαμε τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα στη δεκαετία του 1960». Ισχυρίστηκε ότι ο νόμος εισήγαγε μια «μόνιμη» γραφειοκρατία με σκοπό την προώθηση της πολυμορφίας, της ισότητας και της ένταξης, τονίζει το Al Jazeera.

Το 2024, ο Κερκ δήλωσε σε ένα podcast: «Λυπάμαι. Αν δω έναν μαύρο πιλότο, θα σκεφτώ: ‘Ελπίζω να είναι ικανός’».

Ο Κερκ αντιτάχθηκε σθεναρά στην καθιέρωση της 19ης Ιουνίου ως ομοσπονδιακής αργίας. Είπε ότι η κίνηση να αναδειχθεί η ημερομηνία που έθεσε τέλος στη δουλεία ήταν υποκινούμενη από «αντιαμερικανικά» συναισθήματα που προωθούσαν «μια νεο-διαχωριστική άποψη» που, όπως ισχυρίστηκε, επεδίωκε να αντικαταστήσει την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

Ο Κερκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Δεύτερης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ – του δικαιώματος στην οπλοκατοχή – παρά τις τακτικές μαζικές δολοφονίες με όπλα στη χώρα.

Το 2023 δήλωσε: «Αξίζει να έχουμε, δυστυχώς, κάποιους θανάτους από πυροβολισμούς κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη Δεύτερη Τροπολογία για να προστατεύουμε τα άλλα δικαιώματα που μας έχει δώσει ο Θεός. Αυτή είναι μια συνετή συμφωνία. Είναι λογική».

Στο αποκορύφωμα της πανδημίας COVID-19, ο ακτιβιστής της δεξιάς δημοσίευσε ένα post σχετικά με τον «ιό της Κίνας» – μια φράση που αργότερα υιοθέτησε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Σε συνέντευξη του 2021 με τον Τάκερ Κάρλσον, ο Κερκ φέρεται επίσης να συνέκρινε τις απαιτήσεις για εμβολιασμό κατά της πανδημίας με το απαρτχάιντ.

Ο Κερκ συζήτησε κάποτε πώς ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον χρησιμοποίησε την «ενσυναίσθηση και τη συμπάθεια» ως πολιτική στρατηγική. «Στην πραγματικότητα, δεν αντέχω τη λέξη ενσυναίσθηση. Νομίζω ότι η ενσυναίσθηση είναι ένας επινοημένος όρος της νέας εποχής που προκαλεί μεγάλη ζημιά».

Τι έχει γίνει γνωστό για την δολοφονία

Πιστεύεται ότι μόνο ένα άτομο εμπλέκεται στη δολοφονία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, ο οποίος χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ ως «πολιτική δολοφονία».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον θάνατο του Κερκ «σκοτεινή στιγμή για την Αμερική» και κατηγόρησε τη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» για την πρόκληση πολιτικής βίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες για όσα έχουν γίνει γνωστά δημοσιοποίησε το Al Jazeera:

Ο Κερκ πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην πόλη Όρεμ. Ο δράστης πυροβόλησε μία φορά, σύμφωνα με τον επίτροπο του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, ο οποίος δήλωσε ότι επρόκειτο για «στοχευμένη επίθεση εναντίον ενός ατόμου». Το τμήμα πιστεύει ότι ο δράστης πυροβόλησε από την οροφή ενός κτιρίου.

Ο Κερκ δέχθηκε τον πυροβολισμό ενώ απαντούσε σε μια ερώτηση από ένα μέλος του κοινού σχετικά με τις μαζικές δολοφονίες. Αφού χτυπήθηκε, ο Κερκ μεταφέρθηκε «με ιδιωτικό όχημα» στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Timpanogos, όπου και πέθανε, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη «θλίψη και την οργή» του για τη δολοφονία του Κερκ σε ένα βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε απευθείας από το Οβάλ Γραφείο. «Ο Τσάρλι ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και απόψε όλοι όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν είναι ενωμένοι στο σοκ και τον τρόμο», είπε ο Τραμπ στο βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών.

Ο Κερκ ταξίδευε συχνά σε πανεπιστημιουπόλεις, μιλώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις από μέλη του κοινού σε συζητήσεις που συχνά οδηγούσαν σε βίντεο που γίνονταν viral. Η εμφάνιση του Κερκ στη Γιούτα ήταν η πρώτη από μια περιοδεία 14 πόλεων με τίτλο «American Comeback Tour».

Η δολοφονία του Κερκ έρχεται μετά από μια σειρά περιστατικών πολιτικής βίας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας μιας βουλευτίνας της Μινεσότα και του συζύγου της τον Ιούνιο, μιας εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι του κυβερνήτη της Πενσυλβανίας τον Απρίλιο και της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών τον περασμένο Ιούλιο.