Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων

Από τους 602 παρόντες ευρωβουλευτές, 597 ψήφισαν υπέρ ενώ υπήρξαν μόνο 5 αποχές. Το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες.

Στο ψήφισμά τους, οι Ευρωβουλευτές καταδικάζουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία επί 51 έτη και καταγγέλλουν «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας».

« Αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης »

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει επίσης «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων για κλιμάκωση του εκφοβισμού, καθώς και για τη στόχευση και τον επηρεασμό όσων επιχειρούν να επισκεφθούν τις πατρογονικές τους περιουσίες ή να προσφύγουν στην ‘επιτροπή ακίνητης περιουσίας’ στις κατεχόμενες περιοχές».

Τέλος, οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ έχει ηθικό και νομικό καθήκον να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, οι οποίοι είναι επίσης Ευρωπαίοι πολίτες, και καλούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης πιθανών κυρώσεων.

Εγκρίθηκε ακόμη και προφορική τροπολογία του Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ (The Left) Γιώργου Γεωργίου, στην οποία σημειώνεται πως «στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 οι τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους από το μη αναγνωρισμένο στρατιωτικό δικαστήριο, όμως παραμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».