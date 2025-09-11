Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων

 11.09.2025 - 14:47
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, σήμερα, στο Στρασβούργο με συντριπτική πλειοψηφία (σχεδόν ομόφωνα) ψήφισμα που καταδικάζει την παράνομη συνεχιζόμενη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, ζητώντας την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

Από τους 602 παρόντες ευρωβουλευτές, 597 ψήφισαν υπέρ ενώ υπήρξαν μόνο 5 αποχές. Το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες.

Στο ψήφισμά τους, οι Ευρωβουλευτές καταδικάζουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία επί 51 έτη και καταγγέλλουν «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας».

«Αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης»

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει επίσης «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων για κλιμάκωση του εκφοβισμού, καθώς και για τη στόχευση και τον επηρεασμό όσων επιχειρούν να επισκεφθούν τις πατρογονικές τους περιουσίες ή να προσφύγουν στην ‘επιτροπή ακίνητης περιουσίας’ στις κατεχόμενες περιοχές».

Τέλος, οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ έχει ηθικό και νομικό καθήκον να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, οι οποίοι είναι επίσης Ευρωπαίοι πολίτες, και καλούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης πιθανών κυρώσεων.

Εγκρίθηκε ακόμη και προφορική τροπολογία του Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ (The Left) Γιώργου Γεωργίου, στην οποία σημειώνεται πως «στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 οι τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους από το μη αναγνωρισμένο στρατιωτικό δικαστήριο, όμως παραμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Για την στάση της Κυβέρνησης αναφορικά με την παναπεργία που προκήρυξαν οι συντεχνίες για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), μίλησε o Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

